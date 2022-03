Netflix: The Cuphead Show renouvelé pour une deuxième saison

Bonne nouvelle pour les fans de The Cuphead Show: une deuxième saison a été annoncée par Studio MDHR et est prévue pour l’été.

Sans révéler de date exacte, Studio MDHR a quand même tenu à partager la nouvelle, qui a été accueillie avec enthousiasme sur Twitter.

It’s official!! More heartfelt hi-jinx and hilarity awaits in Season 2 of The Cuphead Show, debuting Summer 2022 exclusively on @Netflix. pic.twitter.com/TlBiojlUY4 — Studio MDHR (@StudioMDHR) March 2, 2022

La première saison de l'émission, présentée sur Netflix depuis le 18 février dernier, a d’ailleurs reçu un accueil favorable des critiques et des fans. Mettant en vedette Cupdhead, Mugman et plusieurs personnages et vilains du jeu vidéo, la série suit la bataille que mènent les deux personnages principaux contre le diable et ses acolytes.

La saison 1 n’a présenté qu’une petite sélection des vilains du jeu; il reste donc beaucoup de contenu à couvrir pour la saison 2.

On rappelle d’ailleurs que le DLC de Cuphead, The Delicious Last Course, sortira le 30 juin prochain et qu'il sera offert sur toutes les plateformes permettant de jouer au jeu original: Xbox One, PS4, Nintendo Switch et PC, par Steam et GOG.

