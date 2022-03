Ukraine: l’industrie du jeu vidéo du Québec remettra 72 350$ à la Croix-Rouge canadienne

La Guilde du jeu vidéo du Québec a annoncé par communiqué qu’elle remettrait, au nom de l’industrie du jeu vidéo du Québec, une somme de 72 350$ au Fonds de secours pour la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne.

Le Fonds mobilise des efforts sur le terrain pour venir en aide aux civils subissant les contrecoups de la guerre actuelle. En toute solidarité avec le peuple ukrainien et à l’initiative de son conseil d’administration, La Guilde a lancé cette collecte de fonds et les studios de jeux vidéo et entreprises membres de La Guilde se sont mobilisés pour y contribuer financièrement.

«Nous faisons front uni pour soutenir les efforts internationaux réalisés pour venir en aide aux civils qui sont victimes de la guerre en Ukraine. Plusieurs de nos membres ont des studios et du personnel en Ukraine et sont à pied d'œuvre pour soutenir leurs collègues dans cette situation plus que précaire», indique Jean Jacques Hermans, directeur général de La Guilde, dans un communiqué.

Cette collecte de fonds vient en appui à la mobilisation de nombreux studios qui sont déjà engagés dans des initiatives internes, ont fourni de l’aide directe à leurs collègues et employés ou ont contribué à divers efforts internationaux.

«L’industrie du jeu vidéo du Québec est de tout cœur avec le peuple ukrainien et toutes les victimes de ce conflit, qui doit être résolu rapidement et pacifiquement», peut-on lire dans le communiqué transmis par La Guilde.