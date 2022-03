Batman: tous ces acteurs ont incarné le justicier, mais lequel est votre préféré? [SONDAGE]

Le costume de Batman est bien populaire... et pas juste à l’Halloween.

Certains diront qu’il est maudit, alors que d’autres affirmeront qu’il est juste un peu complexe à endosser. Cependant, peu importe votre avis, il y a une chose que l’on ne peut pas nier: les interprètes de Bruce Wayne et de son alter ego masqué ont été nombreux au petit ou grand écran depuis la création du personnage en 1939.

Avec l’arrivée d’un tout nouveau Batman vendredi dernier au cinéma, mettant en vedette Robert Pattinson dans le rôle-titre, le moment est bien choisi pour faire une petite rétrospective des principaux acteurs qui ont revêtu le costume du Chevalier noir.

Et chose certaine, ils se suivent, mais ne se ressemblent pas nécessairement...!

Lewis Wilson – Batman (1943)

Le nom de Lewis Wilson ne risque pas de dire grand-chose à grand monde en 2022, mais c’est tout de même à cet acteur américain que revient l’honneur d’avoir incarné pour la première fois Batman au grand écran, dans une épopée de 15 chapitres.

Certes, on est loin de la trilogie de Christopher Nolan, disons.

Adam West – Batman (série télé) et Batman: The Movie (1966-1968)

Adam West, le Batman de nos grands-parents, qui faisait place à la comédie et aux onomatopées dans son adaptation colorée de la bande dessinée de DC Comics.

Devenue culte, la série, et ses scènes follement éclatées, a retrouvé sa place dans la culture populaire ces dernières années, gracieuseté d’Internet. Une belle preuve que l’univers de Batman n’a pas toujours besoin de se prendre au sérieux.

Michael Keaton – Batman (1989) et Batman Returns (1992)

Pour plusieurs, il n’existe qu’un seul Batman... et c’est celui incarné par Michael Keaton dans les deux volets classiques de Tim Burton, parus en 1989 et 1992.

Fait intéressant, Keaton était loin d’être le premier choix des producteurs et même lorsqu’il a été choisi, son embauche avait été critiquée par plusieurs, qui voyaient difficilement l’acteur jouer dans autre chose qu’une comédie. Force est d’admettre que ces détracteurs avaient tort!

Kevin Conroy – divers films et séries animées de Batman (1992-2019)

Les fans de Batman: The Animated Series se souviendront bien de la voix de Kevin Conroy, qui a régulièrement doublé le justicier au petit et grand écran pendant près d’une quinzaine d’années, reprenant depuis sporadiquement le rôle.

C’est l’un des Batman les plus prolifiques, mais, en même temps, l’un des plus méconnus.

Val Kilmer – Batman Forever (1995)

Excité de revêtir l’iconique cape de Batman, le pauvre Val Kilmer a vite déchanté, se disant notamment limité par une batsuit rigide l’empêchant de bouger et, par conséquent de livrer une performance à la hauteur de ses attentes.

Il faut aussi dire qu’après les deux volets de Burton, la vision du nouveau réalisateur Joel Schumacher était pour le moins... différente! Batman Forever est un réel produit des années 90 et les plus cyniques diront qu’il vaudrait mieux qu’il y demeure.

George Clooney – Batman & Robin (1997)

L’interprétation de George Clooney a marqué les esprits pour toutes les mauvaises raisons. Même le principal intéressé a dit récemment que Batman & Robin était «si mauvais» que cela lui faisait «mal de le regarder».

Un autre grand classique de Joel Schumacher...

Christian Bale – Batman Begins (2005), The Dark Knight (2008) et The Dark Knight Rises (2012)

Après les décevants Batman Forever et Batman & Robin, le cinéaste Christopher Nolan a redoré le blason du héros de Gotham avec une trilogie aussi sombre que réussie sur le plan cinématographique, nommée aux Oscars plusieurs fois. Et ce succès, Nolan le doit aussi à la performance de Christian Bale, qui a su conférer à Batman et Bruce Wayne une profondeur rarement vue chez le justicier.

Une incarnation meilleure que celle de Keaton? Le débat fait encore rage.

Ben Affleck – Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) et Justice League (2017)

Ben Affleck ne l’a pas eu facile avec son interprétation de Batman. Non seulement le tournage de Justice League a usé l’acteur, qui a qualifié celui-ci de la «pire des expériences», mais le choix d’Affleck n’a jamais non plus fait l’unanimité au sein de la communauté de fans.

Dommage, car ce n’est pas le potentiel qui manquait.

Will Arnett – The Lego Batman Movie (2017)

On n’imaginerait peut-être pas le très drôle Will Arnett chausser les bottes de Batman dans la trilogie de Nolan, mais dans un film d’animation de Lego? Pourquoi pas!

Et à voir l’excellente réception qu’a eue le long-métrage familial en 2017, il faut croire que c’était le bon choix,

Robert Pattinson – The Batman (2022)

Il reste à découvrir comment Robert Pattinson et The Batman s’inscriront dans la grande histoire de la franchise, mais, pour le moment, les commentaires sont plutôt positifs, alors que le film de Matt Reeves s’est aussi rapidement imposé au box-office.

L’acteur de 35 ans s’installera-t-il à Gotham pendant un moment ou sera-t-il de passage? C’est à suivre!

Alors, la grande question: parmi toutes ces incarnations, laquelle est votre préférée? La parole est à vous!

