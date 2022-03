Le Mac Studio vole la vedette à l’événement Apple

Commençons par la principale nouvelle de cet événement Apple, l’ordinateur de bureau Mac Studio gros comme deux Mac mini superposés. Un nouvel ordinateur qui ne vient pas seul puisqu’Apple a conçu pour lui une toute nouvelle puce-système, M1 Ultra, et un nouvel écran, Studio Display.

Apple Le nouvel ordinateur Mac Studio

Mac Studio

Dédié aux professionnels en design ou aux utilisateurs qui recherchent les meilleures performances d’un système, le Mac Studio tourne sur l’actuelle puce-système M1 Max lancée l’an dernier, ou la toute nouvelle M1 Ultra qu’Apple désigne comme la puce la plus puissante au monde dans un ordinateur personnel.

« Avec Mac Studio, les utilisateurs peuvent faire des choses impossibles sur un autre ordinateur de bureau, comme le rendu d'environnements 3D massifs et la lecture de 18 diffusions de vidéos ProRes. »

Prix : 2499 $

Studio Display

L’écran Studio Display qu’Apple veut jumeler avec Mac Studio est évidemment compatible avec n'importe quel ordinateur Mac. Il est doté d'un vaste écran Retina 5K de 27 pouces, d'une caméra Ultra Wide de 12 Mpx avec Center Stage et d'un système audio haute-fidélité à six haut-parleurs avec son spatial.

Les deux produits sont disponibles sur commande dès aujourd'hui (8 mars), pour une livraison chez les clients à partir du vendredi 18 mars. Prix : 1999 $.

Puce-système M1 Ultra

Essentiellement, la puce M1 Ultra est le résultat de deux puces M1 Max interconnectées ensemble par une technologie maison appelée UltraFusion pour n’en créer qu’une seule.

Déjà très puissante à elle seule, les deux M1 Max version M1 Ultra procurent une « puissance de calcul époustouflante au nouveau Mac Studio » tout en maintenant des performances économiques par watt d’énergie.

« Le nouveau M1 Ultra est composé de 114 milliards de transistors, soit le plus grand nombre jamais atteint, dans une puce d'ordinateur personnel et qui peut être configuré avec jusqu'à 128 Go de mémoire unifiée à large bande passante et à faible latence à laquelle peuvent accéder le processeur à 20 cœurs, le GPU à 64 cœurs et le moteur neuronal à 32 cœurs.

Selon les tests d’Apple, des vidéos vers ProRes sont transcodées jusqu'à 5,6 fois plus vite qu'avec un MacPro® à 28 cœurs avec Afterburner®.

iPhone SE et puce A15 Bionic

Fidèle à son habitude, Apple a livré une nouvelle version de son téléphone de base, l’iPhone SE.

Le géant à la pomme lui a greffé sa plus puissante puce A15 Bionic qui gère les fonctions d'appareil photo avancées et accélère les autres fonctions, de la retouche photo aux opérations gourmandes en énergie comme les jeux et la réalité augmentée.

L'iPhone SE sera disponible en précommande ce vendredi 11 mars, avec une disponibilité à partir du vendredi 18 mars.

Pour rappel, la puce A15 Bionic est dotée d'un processeur à 6 cœurs, le plus rapide d'un téléphone intelligent, avec deux cœurs haute performance et quatre cœurs haute efficacité. De son côté, le moteur neuronal à 16 cœurs est capable d'effectuer 15,8 billions d'opérations par seconde, ce qui permet des calculs d'apprentissage automatique plus rapides pour les applications tierces, ainsi que le déblocage de fonctionnalités pour l'iPhone SE. Prix : 579 $.

iPad Air à puce M1

Doté de la même puce-système M1 que les MacBook Pro M1, l’iPad Air fait un bond en performances par rapport à l’ancien modèle avec la puce A14 Bionic.

« Disponible dans une nouvelle palette de couleurs, l'iPad Air est également doté de la nouvelle caméra frontale Ultra Wide avec Center Stage pour une expérience de vidéoconférence plus naturelle, d'un port USB-C offrant des vitesses de transfert jusqu'à deux fois plus rapides, et de la 5G ultrarapides sur les modèles cellulaires. »

Par rapport au iPad Air précédent, le processeur à 8 cœurs offre des performances jusqu'à 60 % plus rapides et la carte graphique à 8 cœurs offre des performances de traitement d’image jusqu'à 2 fois plus rapides.

Comme les autres nouveaux appareils, l’iPad Air peut être commandé à partir du vendredi 11 mars et sera disponible en magasin à partir du vendredi 18 mars. Prix : 749 $.

Le baseball sur Apple TV+

Petite dernière nouvelle qui ravira les amateurs de baseball, Apple® et la Major League Baseball (MLB) ont annoncé aujourd'hui la diffusion de « Friday Night Baseball », un programme hebdomadaire double avec des émissions d'avant et d'après-match en direct qui sera disponible pour les amateurs de huit pays, dont le Canada, exclusivement sur Apple TV+ dès le début de la saison régulière.

Ils auront aussi accès à une nouvelle diffusion en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec des reprises de matchs de la MLB, des nouvelles et des analyses, des faits marquants, des matchs classiques et bien plus encore, ainsi qu'à une gamme complète de programmes à la demande.