Un ensemble de près de 1000 jeux vidéo, jeux de table et livres à 10 $ pour soutenir les Ukrainiens

Plus de 700 créateurs se sont unis pour proposer un énorme ensemble de près de 1000 jeux vidéo, jeux de table, livres et autres créations artistiques, dont les profits serviront à soutenir le peuple ukrainien, victime d’une invasion russe depuis près de deux semaines.

Hébergé sur la plateforme itch.io, le Bundle for Ukraine compte au moment d’écrire ces lignes 991 articles, dont 572 jeux pour PC, mais aussi pour Mac et Linux. Parmi ceux-ci, on retrouve notamment de très bons titres indépendants comme Celeste, Superhot, Baba Is You, A Short Hike, Kingdom Two Crowns, SkateBird et le jeu québécois Jotun.

Pour acquérir le tout, il suffit de faire un don d’au moins 10 $US. L’ensemble ayant une valeur totale de plus de 6 539 $, on s’entend que, même si on décide de donner un peu plus, ça reste une grosse aubaine.

Capture d'écran itch.io

Les sommes recueillies iront à deux organismes, International Medical Corps et Voices of Children. Le premier donne de l’assistance médicale sur le terrain, tandis que le deuxième est une «organisation ukrainienne qui aide les enfants à faire face aux horreurs de la guerre, au trouble de stress post-traumatique, à se réadapter à l’école et à redevenir tout simplement des enfants».

«Le peuple ukrainien est attaqué. En tant que développeurs de jeux, nous voulons créer de nouveaux mondes, pas détruire celui que nous avons. C'est pourquoi nous nous sommes unis pour présenter cet ensemble caritatif afin d'aider les Ukrainiens à survivre à cette épreuve et à prospérer après la fin de la guerre», peut-on lire sur la page de l’ensemble.

Notons que mardi en fin d’avant-midi, quelques heures après son lancement, le Bundle for Ukraine avait déjà surpassé son objectif d’amasser 1 M$ américains, avec plus de 70 000 contributeurs.

Il est possible d’acheter l’ensemble en suivant ce lien, et ce, jusqu’au 18 mars.

