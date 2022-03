Gotham Knights, le prochain jeu de WB Games Montréal, sera lancé en octobre

Repoussé l’an dernier à 2022, le nouveau jeu de WB Games Montréal, Gotham Knights, a enfin une date de sortie: le 25 octobre prochain.

Le compte officiel Twitter du titre d’action-aventure, qui permettra d’incarner Batgirl, Robin, Nightwing et Red Hood, en a fait l’annonce mercredi matin. Le jeu paraîtra sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC.

Gotham will always need its heroes. Suit up for an all-new adventure on 10.25.22. #GothamKnights pic.twitter.com/d7oV2LbcT8 — Gotham Knights (@GothamKnights) March 9, 2022

Révélé en 2020, Gotham Knights sera situé, comme son nom l’indique, dans l’univers de Batman, mais ne mettra pas en vedette le héros titulaire, amenant plutôt ses alliés à l’avant-scène. Tous jouables, ceux-ci croiseront notamment le fer avec le bon vieux Mr. Freeze et les vilains de la Court of Owls.

Le titre, qui pourra être joué à deux en mode coopératif, devait d’abord paraître en 2021, mais avait vu sa sortie repoussée d’un an afin de donner plus de temps à l’équipe de développement pour qu’elle puisse «livrer la meilleure expérience possible aux joueurs». Il reste maintenant à voir si cette nouvelle date officielle de sortie tiendra.

Dans le même ordre d’idées, soulignons qu’un autre jeu tiré de l’univers de DC Comics, Suicide Squad: Kill the Justice League, doit aussi paraître cette année sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Certaines rumeurs remettent néanmoins sa sortie à 2023, mais celles-ci n’ont toujours pas été confirmées. On peut donc garder espoir de ce côté.

