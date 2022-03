La princesse Peach rejoint l’univers de LEGO Super Mario

LEGO a annoncé jeudi que la princesse Peach fera son entrée dans l’univers de LEGO Super Mario avec la sortie de nouveaux ensembles à construire.

Disponible le 1er août 2022, et en précommande dès aujourd’hui, LEGO Peach rejoint LEGO Mario et LEGO Luigi pour que les fans puissent continuer à construire leurs propres aventures LEGO Super Mario.

LEGO / Nintendo

La figurine apporte la voix de Peach ainsi que des effets sonores reconnaissables. Il sera possible de gagner des pièces numériques et découvrir diverses réactions en aidant la princesse à monter sur la balançoire et à ouvrir des cadeaux, tout en battant des ennemis comme Lemmy et une bulle de lave, ou encore en se liant d’amitié avec un crapaud jaune.

Les figurines interactives LEGO Peach, LEGO Mario et LEGO Luigi peuvent se connecter les unes aux autres via Bluetooth (deux à la fois) et peuvent se saluer entre elles, ou même faire équipe pour gagner des pièces numériques bonus.

Voici les nouveaux ensembles annoncés par LEGO

Niveau de départ Aventures avec Peach

LEGO / Nintendo

Ensemble d’extension Le château de Peach

LEGO / Nintendo

Ensemble d'extension La chaussure de Goomba

LEGO / Nintendo

Ensemble d'extension Les palmes d’Ébouriff

LEGO / Nintendo

Ensemble d'extension La maison de cadeaux de Yoshi

LEGO / Nintendo

Ensemble d'extension Le costume de Peach chat et la tour gelée

LEGO / Nintendo

Ensemble d'extension Le défi du nuage de Spike géant

LEGO / Nintendo

Pour voir la collection LEGO Super Mario, c'est par ici!

s