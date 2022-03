Une première bêta d’Overwatch 2 aura lieu bientôt

Après des mois sans nouvelles, l’équipe d'Overwatch donne enfin signe de vie et informe la communauté des avancements et d’autres nouvelles concernant la suite du jeu de combat multijoueur.

Dans une vidéo publiée jeudi après-midi, le directeur du jeu Aaron Keller a reconnu que lui et son équipe sont restés trop silencieux depuis des mois, sans donner de nouvelles. Il assure que dorénavant, des mises à jour sur l’avancement du projet sortiront plus régulièrement.

Dans cette même vidéo, Keller présente le plan de match des mois à venir pour Overwatch 2. Dans celle-ci, il dévoile que son équipe et lui ont revu leur stratégie pour la sortie du jeu afin que les joueurs puissent y jouer plus tôt que tard.

Ainsi, il a dévoilé que le contenu PvP sortira plus tôt celui de PvE. En parallèle, il a confirmé qu’une version alpha fermée du mode PvP d’Overwatch 2 était déjà commencé. Celui-ci n’est accessible qu’à un groupe restreint, mais permettra à l’équipe de développeurs de mieux se préparer pour des tests à plus grande échelle.

Il a aussi annoncé qu’une première version bêta fermée débutera à la fin avril sur PC dans certaines régions. Cette bêta fermée accueillera davantage de testeurs qui seront invités à nous faire part de leurs impressions sur le gameplay. Celui-ci contiendra l’ajout de contenu propre à Overwatch 2:

Nouvelle héroïne: Sojourn

Nouveau mode de jeu: « Push »

Multijoueur 5 c. 5

Refontes de héros

4 nouvelles cartes

Keller termine la vidéo en invitant les joueurs à s’inscrire à la liste pour avoir une chance d’être invité à la version bêta. Les accès seront distribués par vagues, et l’équipe Overwatch invitera de plus en plus de joueurs au fil des différentes phases du bêta.

Réactions mixtes de la communauté

Bien que Keller ait reconnu le long silence, l'accueil de l'annonce surprise fut mixte parmi la communauté. Sous la publication Facebook, on a pu lire la colère de plusieurs joueurs, mécontents de l'état du premier jeu, et d'avoir été un peu abandonnés. « Je suis désolé? S'inscrire? Nous attendons depuis combien de temps avec peu ou pas de détails sur ce jeu qui est un clone exact d'[Overwatch]. Faites-en simplement une bêta ouverte avant de faire plus de dégâts sur la franchise », s'exclame un joueur. Sur Twitter, la majorité des réponses sont positives et les gens semblent plutôt excités par la nouvelle du bêta.

De plus, depuis l'annonce de la bêta, la page d'inscription pour la liste d'attente semble avoir croulé sous la pression et affiche une erreur pour certains. Clairement, il y a encore un intérêt pour le jeu.

Bref, si vous n'avez toujours pas perdu intérêt et souhaitez vous inscrire pour avoir une chance d’essayer Overwatch 2, c’est par ici.

