L’acteur américain William Hurt s’éteint à 71 ans

L'acteur américain William Hurt, connu pour ses rôles dans des films aussi populaires que «The Big Chill» («Les copains d'abord») et oscarisé pour «Le Baiser de la femme araignée», est mort dimanche à l'âge de 71 ans, ont rapporté les médias américains.

• À lire aussi: 5 rôles marquants de William Hurt

«C'est avec une grande tristesse que la famille Hurt pleure le décès de William Hurt, père bien-aimé et acteur oscarisé, le 13 mars 2022, une semaine avant son 72e anniversaire», selon un communiqué de son fils Will publié par plusieurs médias. «Il est décédé paisiblement, en famille, de causes naturelles», poursuit ce communiqué.

M. Hurt a bâti sa réputation sur sa volonté d'incarner des personnages excentriques et inhabituels, à l'instar d'un policier russe dans «Gorky Park» (1983), un mari riche et distant dans «Alice» de Woody Allen (1990), et un homme avec pour projet de construire une machine qui profiterait aux aveugles dans «Until the End of the World» (1991).

Son premier rôle au cinéma avait été celui d'un scientifique obsédé dans le film «Altered States» de Ken Russell en 1980. Son apparition aux côtés de Kathleen Turner dans «Body Heat» en 1981 avait fait de lui un sex-symbol, et il a remporté l'Oscar du meilleur acteur en 1985 pour avoir joué un prisonnier gay dans «Kiss of the Spider Woman».

Né à Washington le 20 mars 1950, il parcourt le monde pendant son enfance, accompagnant son père diplomate.

Il fait des études théologiques avant d'intégrer la prestigieuse école d'art Juilliard School à New York.

Malgré sa notoriété grandissante, William Hurt ne semblait pas à l'aise face au train de vie hollywoodien.

«Je ne suis pas à l'aise avec tout ça. Je ne suis pas à l'aise à l'idée de marcher sur le tapis rouge en smoking, et de voir toutes les femmes avec leurs seins remontés et tous les hommes habillés en pingouins», avait-il expliqué dans une interview.

Sa vie privée était cependant très hollywoodienne. Il avait épousé l'actrice alors débutante Mary Beth Supinger et l'avait suivie à Londres, mais avait divorcé à leur retour à New York. Il a eu un enfant avec la danseuse de ballet Sandra Jennings, deux autres lors d'un autre mariage, et une fille, Jeanne, avec l'actrice française Sandrine Bonnaire.

En mai 2018, l'acteur s'était vu diagnostiquer un cancer de la prostate à un stade incurable. Son fils n'a toutefois pas précisé si c'est cette maladie qui l'a emporté.