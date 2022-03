NoReset: 4 jours de speedrun et de jeux pour une bonne cause

La Fondation Les Petits Rois s’associe une fois de plus à NoReset pour un événement qui se déroulera sur 4 jours, et qui promet des speedruns déjantés, des moments mémorables et plus encore.

En collaboration avec Loto-Québec, le prochain événement de collecte de fonds de la Fondation Les Petits Rois modernisera son approche caritative pour une deuxième année en proposant aux donateurs et aux fans de jeux vidéo un événement gaming sur 4 jours.

Du 17 au 20 mars, les spectateurs pourront suivre plus de 85 joueurs en direct du marathon de speedrun, organisé par NoReset, au profit de la Maison Intelligente des Petits Rois. Sa construction commencera d’ailleurs au printemps 2022, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal et permettra aux jeunes adultes présentant une Déficience Intellectuelle avec ou sans TSA de continuer de développer des comportements autonomes et favoriser une plus grande indépendance.

« Une question que beaucoup de parents ayant des enfants à besoins particuliers se posent c'est: "Est-ce que mon enfant va avoir une bonne vie quand je ne serai plus là?". Et c'est exactement là que la Fondation Les Petits Rois vient me chercher », a confié à Pèse sur start le fondateur de NoReset, Dimitrios Lianopoulos, père d'un enfant de 10 ans autiste sévère.

Parmi les « runs » à surveiller, on pourra voir Final Fantasy VI Worlds Collide le 17 mars, Super Duper Metroid le 18 mars ou encore le classique Super Mario Bros. 3 le dimanche 20 mars.« Évidemment, on a les classiques avec Mario, Zelda, Metroid etc. mais on aussi des jeux plus récent tels que Halo Infinite, sorti dernièrement, et notre toute première run en VR avec Superhot VR », a partagé Dimitrios. « Comme toujours, il va y avoir les incitatifs de dons tels l'intemporel "Fate of the animals" sur Super Duper Metroid. On a aussi intégré un système où les dons peuvent affecter les éléments graphiques du stream en direct! »

Les spectateurs pourront également enrichir la programmation en participant aux enchères sur des jeux bonus comme Axiom Verge Randomizer, à l’horaire le 17 mars à partir de 16h. Dès que les enchères atteindront 5,000 $, le jeu sera confirmé à l’horaire.

De plus d'autres surprises pourraient attendre les spectateurs à l'événement. « On a deux grandes annonces qui vont se faire durant la fin de semaine, mais si on vous les dit ici, ce ne sera plus une surprise », s'est confié Dimitrios.

En route vers Les Petits Rois X NoReset 2022

Pour nous mettre l’eau à la bouche en attendant le début de l’événement Les Petits Rois X NoReset, Dimitrios « GVirus » Lianopoulos, fondateur de NoReset, nous invite à participer à 3 diffusions avant le marathon officiel.

Photo Facebook/Dimitrios Lianopoulos

Dès le 14 mars, on pourra voir Chrono Trigger avec Shokushu, A Link To The Past Randomizer avec DD_g et Super Metroid Romhack avec nul autre que l’hôte de l’événement. Pour connaître les détails sur cet événement, consultez la publication Facebook de Dimitrios Lianopoulos.

La diffusion de l’événement Les Petits Rois X NoReset, en collaboration avec Loto-Québec, se fera via la chaîne Twitch de NoReset. Avec une équipe de commentateurs dynamiques, le spectacle à l’écran saura ravir autant les vétérans que les débutants de la scène!

Pour tous les détails concernant l’horaire des jeux et comment contribuer à la cause, visitez la page de la Fondation Les Petits Rois.

