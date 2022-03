Elden Ring: succès monstre avec déjà 12 millions d’exemplaires vendus

À peine plus de trois semaines se sont écoulées depuis la sortie d’Elden Ring que, déjà, le titre FromSoftware s’est écoulé à 12 millions d’exemplaires, un succès sans précédent pour le studio japonais.

• À lire aussi: Un speedrunner termine Elden Ring en moins de 29 minutes

• À lire aussi: Elden Ring: on a essayé de reproduire des célébrités québécoises dans le jeu

FromSoftware et l’éditeur Bandai Namco en ont fait l’annonce mardi soir dans un communiqué de presse, précisant que le RPG d’action s’était vendu à plus d’un million de copies au Japon et avait atteint mondialement la marque des 12 millions d’exemplaires écoulés, toutes plateformes et tous supports confondus, en date du 14 mars.

Fait intéressant, Bandai Namco prévoyait à l’origine des ventes de 4 millions de copies d’ici la fin mars, une cible qui a finalement été triplée en à peine trois semaines. Ça donne une idée du succès monstre d’Elden Ring, qui a visiblement même surpris ses créateurs.

«C’est stupéfiant de voir combien de personnes ont joué à Elden Ring», a justement commenté le PDG de FromSoftware, Hidetaka Miyazaki, qui remercie par la même occasion les joueurs au nom de l’équipe de développement.

Une suite? Un film? Une série?

Chose certaine, ce qui apparaissait fort probable avant même la sortie du jeu semble maintenant une évidence: Elden Ring est destiné à devenir une franchise qui ne s’arrêtera pas avec le premier volet paru en février.

FromSoftware et Bandai Namco précisent ainsi qu’il faut s’attendre «à plus d’Elden Ring», alors les deux partenaires ont espoir que la propriété intellectuelle «s’étendra au-delà du domaine des jeux».

«Beaucoup d’efforts ont été déployés pour créer Elden Ring afin que nous puissions dépasser les attentes de nos fans autour du monde. En ce sens, nous allons poursuivre nos efforts pour étendre la marque au-delà du jeu lui-même et dans la vie quotidienne de chacun», a également insisté le PDG de Bandai Namco, Yasuo Miyakawa.

Que cela peut-il vouloir dire au juste? Doit-on s’attendre à un film inspiré de l'univers créé par FromSoftware et George R. R. Martin? Une série sur Netflix? Une machine à café aux couleurs de Godrick le Greffé, qui ajoutera du chaos à notre «vie quotidienne»?

Tout simplement une suite?

C’est à suivre, mais il paraît maintenant évident qu’Elden Ring est là pour rester dans le paysage vidéoludique... et même au-delà.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s