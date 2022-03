Le studio de Québec Yellow Brick Games s’allie à l’éditeur Private Division, partage deux premières images de son RPG

Le studio de Québec Yellow Brick Games pourra miser sur un partenaire de taille pour la commercialisation de son premier jeu, alors que l’entreprise s’alliera à l’éditeur américain Private Division pour l’accompagner dans cette aventure.

Le partenariat entre les deux firmes a été annoncé ce jeudi. Private Division, qui est membre de la grande famille Take-Two Interactive, a édité dans les dernières années plusieurs jeux de qualité comme The Outer Worlds, Hades et, plus récemment, OlliOlli World.

«Qu’il s’agisse de maillage d’expertise, d’accès au marché ou de financement, nous avons désormais les coudées franches pour poursuivre le développement de notre jeu et de la culture de notre studio, un élément de succès fondamental de nos jours», a commenté Thomas Giroux, président et cofondateur de Yellow Brick Games.

«Le talent de cette équipe est indéniable et j’ai très hâte que le monde puisse voir ce sur quoi elle investit tant d’efforts. Nous soutenons l’équipe avec toutes nos capacités», a ajouté pour sa part Kari Toyama, producteur exécutif chez Private Division.

Ce faisant, l’éditeur épaulera Yellow Brick Games dans les domaines du marketing, des ventes, de la gestion du lancement et de l’assurance qualité, notamment.

Premier aperçu du RPG de Yellow Brick Games

Le studio québécois a par ailleurs profité de l’annonce pour lever le voile sur deux premières images concept de son RPG d’action, qui doit se dérouler dans un univers fantastique.

Le projet d’envergure doit paraître sur PS5, Xbox Series X/S et PC, bien qu’aucune fenêtre de sortie n’ait encore été précisée. Certes, après plus d’un an de travail, le développement du titre irait bon train selon Jeff Skalski, producteur exécutif, directeur des opérations et cofondateur de Yellow Brick Games.

«Le progrès que nous avons réalisé à ce jour est incroyable et c’est en grande partie grâce aux talents de haut calibre qui nous entourent. Sous la direction créative de Mike Laidlaw et armés du puissant engin de développement Unreal Engine 5, nous faisons de la magie tous les jours», a affirmé Skalski.

Ce faisant, Yellow Brick Games se dit toujours à la recherche de nouveaux talents pour gonfler son équipe, qui compte déjà 30 employés, soit deux fois plus qu’à son lancement en novembre 2020. D’ici la fin de 2022, 20 autres artisans devraient par ailleurs s’ajouter au groupe, qui s’est récemment établi dans le quartier Saint-Roch.

