Ordinateur désuet, voici les utilisations possibles

Voici une liste de plusieurs utilisations possibles à faire avec un vieil ordinateur qui fonctionne encore bien, pour prolonger sa durée de vie et éviter qu’il ne se retrouve inutilement au site d’enfouissement.

Avant tout, pensez à la mise à niveau

Si votre ordinateur date de plusieurs années, sa mise à niveau est plus facile qu’avec les machines actuelles où les composantes sont souvent soudées et inamovibles.

Et le plus souvent, les raisons de sa lenteur proviennent essentiellement du manque de mémoire vive, du disque dur à plateaux ou les deux. Ces deux composantes sont habituellement faciles à remplacer par soi-même, par un ami bricoleur ou en atelier.

Autre facteur non négligeable, les prix des stockages SSD (Solid State Drive) et des barrettes de mémoire vive sont très abordables et faciles à trouver en ligne. Par exemple, une recherche rapide sur Amazon.ca d’un disque SSD de 480 à 512 Go donne une fourchette de prix entre 62 et 85 $. Quant au disque dur de l’ordi, il peut servir de sauvegarde dans un lecteur externe USB. Pour la mémoire vive, trouvez le type de barrette et la capacité maximale permise par l’ordinateur pour les remplacer. De nos jours, il faut au moins 8, voire 16 Go de RAM pour bien faire tourner vos logiciels.

Là aussi, on trouve en ligne non seulement d’excellents produits à bon prix, mais aussi des instructions vidéo sur comment les remplacer.

Votre ordinateur retrouvera un air de jeunesse et une fluidité qui vous surprendront !

Ces deux mises à niveau valent également lors de l’achat d’un ordinateur neuf. Avec amplement de mémoire vive et du stockage rapide sur SSD, vous profiterez de meilleures performances tout au long de son utilisation et pendant plus longtemps.

Comme ordinateur dédié

Pour les invités

Avec une connexion WiFi accessible de partout dans la maison, cet ordinateur peut servir dans la chambre d’amis qui ne vous dérangeront plus pour emprunter vos ordinateurs ou parce qu’ils ont oublié le leur.

Transformer un vieil ordinateur en ordinateur invité est simple. Il suffit de créer un nouveau compte local dans le système pour votre invité.

Dans le garage

Avez-vous toujours songé ou rêvé d’avoir un système dédié pour votre garage ? Il pourrait servir à gérer votre matériel, vos 1000 plantes de jardin ou vos listes à faire de vos projets. Un vieil ordinateur portatif ou tout-en-un ferait très bien l’affaire.

Bien que leurs capacités soient limitées, la plupart des vieux PC peuvent accéder à des sites Web, à des applications d'édition de documents et à la diffusion de vidéos pratiques.

Pour la surveillance vidéo

Cet ordinateur trouvera une seconde vie utile pour gérer vos caméras de surveillance à la maison.

De nombreuses caméras de sécurité peuvent se connecter à un ordinateur sur votre réseau local et y enregistrer des vidéos. Recherchez des caméras de sécurité domestiques du type « caméras IP » qui se connectent directement sur votre réseau local ou sur Internet.

Serveur domestique

Vos fichiers photo et vidéo encombrent vos téléphones, tablettes et ordinateurs ? Ce vieil ordinateur devenu libre peut servir de centre multimédia pour stocker et diffuser des médias en continu.

Il suffit d’utiliser ce qu’on appelle dans le milieu un Plex, à savoir un centre multimédia comme iTunes sur macOS ou Windows Media Player sur Windows, ou encore l’un des nombreux systèmes tiers comme JetAudio ou Winamp.

Dans ce cas-ci, un disque SSD à la place de l’ancien à plateaux vous évitera de perdre patience dans la manipulation des fichiers photo et audiovidéo qui peuvent être assez lourds.

Pour le calcul scientifique

Pourquoi ne pas prêter les capacités informatiques de votre ordinateur à des fins de recherche scientifique ? Même si cela vous coûtera quelques kilowatts d’électricité, votre vieux Mac Pro par exemple (j’en ai encore un, version 1.1, 2006, qui fonctionne impeccablement) pourra servir aux recherches climatiques, mathématiques, en astrophysique, de simulations moléculaires, en physique, en IA, en biomédecine, etc.

Première version du Mac Pro, d'Apple

Un bon endroit pour votre contribution à l’humanité commence ici sur la page des projets de l’université Berkeley, avec le logiciel Boinc. Ou encore sur Folding @ Home.

Tournant à plein régime, l’ordinateur produira chaleur et bruit. Alors placez-le dans un endroit frais, comme le garage.

À donner ou à recycler

Si l’envie de le réutiliser ne vous dit rien, alors les centres de dons locaux seront ravis de le recevoir pour lui trouver une nouvelle vie utile.

Si, par contre, il est trop dépassé ou défectueux, évitez de le jeter au rebut avec les autres déchets. Les produits électroniques comme les ordinateurs doivent être recyclés. Là aussi, votre localité offre des programmes de reprise, ou encore des entreprises comme Best Buy qui recycle les vieux appareils électroniques. Je me rappelle d’y avoir déposé mon ancienne imprimante jet d’encre à huit cartouches qui coûtait une fortune à utiliser.

Certains fabricants d’ordinateurs ont souvent leurs propres programmes de recyclage et prennent même en charge les frais d’expédition.