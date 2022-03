Batman survole toujours le box office nord-américain

«Le Batman», le nouvel opus sombre des aventures du justicier masqué, continue à survoler le box-office nord-américain pour la troisième semaine consécutive, selon des chiffres provisoires du cabinet spécialisé Exhibitor Relations publiés dimanche.

Le film des studios Warner Bros, où Batman est incarné par l’acteur britannique Robert Pattinson, a engrangé 36,8 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche aux États-Unis et au Canada, et plus de 300 millions de dollars depuis sa sortie.

Le long-métrage réalisé par Matt Reeves, au budget de 200 millions de dollars, est également un succès international avec 598 millions de dollars de recettes.

Le film d’animation «Jujutsu Kaisen 0» du studio Crunchyroll/Funimation (propriété à 95 % de Sony Pictures), se hisse à une surprenante deuxième place pour sa sortie. Également d’inspiration sombre, il raconte le combat d’un jeune homme devenu exorciste contre des esprits maléfiques.

Immense succès populaire au Japon, il a récolté 17,7 millions de dollars de recettes sur trois jours dans les cinémas nord-américains, «une sortie énorme» pour un film d’animation selon David Gross du cabinet Franchise Entertainment Research.

Il relègue à la troisième place «Uncharted», adaptation du jeu vidéo à succès édité par Sony. Le film, dans lequel Tom Holland incarne un chasseur de trésors, revient en cinquième semaine avec 8 millions de dollars (125,9 millions au total).

Une autre nouvelle sortie, le film d’horreur «X», se classe directement quatrième avec 4,4 millions de dollars de recettes. Même si le montant paraît maigre, «un film d’horreur n’est pas cher à faire» et «X», qui a bénéficié de bonnes critiques, «devrait se renflouer et même faire quelques dollars» de bénéfices, selon David Gross.

Le voyage continue pour «Chien», cinquième du classement avec 4,1 millions de dollars pour sa cinquième semaine dans les salles obscures. Le film raconte le road-trip d’un vétéran de l’armée américaine, interprété par Channing Tatum, qui accompagne Lulu, un chien blessé alors qu’il travaillait avec l’armée en Afghanistan, aux funérailles de son ancien maître.

Voici le reste du top 10 :

6. «Spider-Man : Sans retour» (3,2 millions)

7. «Mort sur le Nil» (1,7 million)

8. «Le tailleur» (1,5 million)

9. «The Kashmir Files» (1,5 million)

10. «Chantez 2» (1,5 million)