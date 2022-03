Quoi faire avec un vieux téléphone intelligent

Ce petit ordinateur de poche si pratique recèle bien des possibilités pour une seconde carrière, sans avoir besoin de le recycler ou de le vendre. Du moment qu’il fonctionne bien, qu’il dispose du plus récent système d’exploitation disponible pour sa configuration matérielle et même si sa pile n’est plus aussi solide qu’à ses débuts, alors sa réutilisation ne pose aucun souci.

Comme caméra de surveillance

Ainsi, au lieu de le laisser moisir dans le fond d’un tiroir, profitez de sa connexion sans fil Wi-Fi et de son stockage interne pour en faire une caméra de surveillance qui fonctionnera à merveille, même en cas de panne de courant.

Il suffit d’installer une application de vidéo surveillance gratuite comme Presence Video Security sur iOS et Android. Ou encore l’appli Alfred également compatible avec les deux systèmes concurrents.

Avec Skype installé, dédié et configuré pour accepter automatiquement les appels, vous pourrez de n’importe où jeter un coup d’œil sur votre chien ou tout autre bien de valeur.

Comme moniteur pour bébé

Un peu comme dans l’exemple précédent, votre vieil appareil peut servir comme interphone de surveillance pour votre bébé. Avec l’application Dormi, sur iOS et Android, une fois connectée au Wi-Fi, l'application alertera votre téléphone portable actuel si le petit bonhomme commence à faire du bruit. Vous pouvez même apaiser votre bébé à distance en lui répondant.

Comme horloge et réveil-matin

Sur votre table de chevet, vos vieux téléphones portatifs serviront d’horloge et de réveil-matin ou encore avec une application qui peut vous aider à vous endormir. Essayez l'alarme CARROT, une version amusante d'un réveil avec des dialogues pleins d'esprit, des chansons et un système de réveil original, mais le tout est en anglais seulement. Ou téléchargez Pzizz pour vous guider vers un sommeil profond et vous réveiller en douceur le matin.

Ce ne sont que deux exemples, mais sur les boutiques App Store et Android, le choix d’applis réveil-matin abonde.

Pour vos enfants ou petits-enfants

Selon l’âge des tout-petits, une application de lecture simple sur votre ancien téléphone leur fera apprécier un peu de lecture.

Vous pouvez également installer des applications ou des jeux éducatifs que vous aurez choisis.

Mais attention, vous devrez désactiver certaines fonctions comme le cellulaire pour éviter que celui-ci ne passe des appels ou n’ouvre des abonnements coûteux. Le sans fil Wi-Fi domestique suffira amplement à leurs besoins.

Et assurez-vous de leur répéter que ces téléphones sont juste pour jouer et qu'ils doivent trouver un adulte ou un autre téléphone en cas d'urgence réelle.

Enfin, comme pour votre appareil dernier cri, protégez l’appareil des enfants avec un étui et un plastique rigide d’écran.

Comme appareil de vidéoconférence dédié

Votre vieux téléphone intelligent peut servir d’appli de vidéoconférence dédiée, très pratique avec votre couverture Wi-Fi décente. Comme précédemment, les enfants n'ont plus à emprunter votre téléphone pour appeler grand-mère ou leurs amis et votre téléphone intelligent reste ouvert aux appels entrants et autres alertes.

Comme caméra Web

Votre ordinateur de bureau n’a pas de caméra Web intégrée? Voici une autre possibilité d’utiliser votre ancien téléphone et sa caméra côté écran. L’application DroidCam est très populaire du côté Android avec amplement de fonctions de base gratuites, à marier avec la version Dev47Apps sur votre ordinateur Windows. Les deux appareils doivent communiquer sur le même réseau Wi-Fi.

Côté iOS, l’appli EpocCam d’Elgato est recommandée pour les iPhone, mais les pubs intrusives vous pousseront sans doute à acheter la mise à jour payante qui est joliment dotée.

Cette astuce vous épargnera l’achat d’une caméra Web dédiée.

Comme lecteur de musique

Faites de votre vieil appareil un lecteur de musique relié pour votre système stéréo maison ou votre haut-parleur portatif. Sa connexion Wi-Fi ou cellulaire lui ouvre les radios du monde avec l’appli TuneIn Radio.

En passant, ne concentrez pas vos fichiers de musique uniquement sur cet appareil, assurez-vous d’avoir une copie de sauvegarde.

Dans votre voiture

Bien caché dans votre voiture, votre ancien téléphone pourrait servir en cas d’urgence ou à retracer votre véhicule en cas de vol. Seule contrainte, son alimentation électrique devra être maintenue.

Enfin, notez que ces suggestions valent tout autant pour les tablettes électroniques qui éviteront ainsi de se retrouver sur une tablette au fond du garage.