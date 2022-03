Zendaya devrait incarner Buffy dans un reboot, selon Sarah Michelle Gellar

La vedette de Buffy the Vampire Slayer Sarah Michelle Gellar aimerait bien voir Zendaya dans le rôle de la chasseuse de vampire, si jamais il y a un reboot de la série, a-t-on appris via Bloody Disgusting.

La célèbre série, qui a été diffusée entre 1997 et 2003, célèbre son 25e cette année, alors il est normal de voir circuler des rumeurs concernant un potentiel reboot. Mais il n'y a pas de projet de confirmé pour le moment, alors on se donne le droit de rêver un peu.

« Je vote pour Zendaya », a déclaré Sarah Michelle Gellar à Evan Ross Katz, l’auteur du livre Into Every Generation a Slayer is Born: How Buffy Staked our Hearts.

Zendaya est l’une des jeunes vedettes les plus populaires à Hollywood en ce moment, notamment grâce à ses rôles dans la franchise de Spider-Man au grand écran et la très populaire série HBO Euphoria.

s