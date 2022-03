Des manettes Xbox filaires abordables aux couleurs du printemps [PHOTOS]

PowerA a présenté une nouvelle collection printanière de manettes filaires aux couleurs pastel, créée en collaboration avec l’équipe de design Xbox, qu’on aimerait beaucoup avoir.

Ces manettes aux couleurs douces, allant du rose au jaune, en passant par le lilas et le bleu ciel, sont abordables et sont conçues pour être configurées selon les préférences des joueurs. Elles comprennent deux boutons de jeu avancés configurables à l'arrière qui permettent à l’utilisateur de programmer des actions essentielles dans le jeu, et ce, à tout moment, même au milieu celui-ci.

Il est même possible de brancher son casque filaire à la prise 3,5mm et profiter d’un cadran de volume intégré à la manette et facilement accessible. De plus, le câble de 3 mètres est amovible et peut s’enrouler avec une sangle pour éviter des bris du fil.

Les manettes filaires PowerA sont vendues à 49,99 $ et offertes en 5 modèles colorés:

Bleu barbe à papa

Rose limonade

Tourbillon de lavande

Rêve pastel

Camouflage violet

Leur sortie est prévue le 18 avril et on peut les précommander en ligne pour seulement 49,99 $:

Courtoisie Amazon Bleu barbe à papa

Courtoisie Amazon Rose limonade

Courtoisie Amazon Tourbillon de lavande

Courtoisie Amazon Rêve pastel

Courtoisie Amazon Camouflage violet

