Elden Ring: Thomas le petit train s’invite dans l’Entre-Monde [VIDÉO]

Ce n’était qu’une question de temps avant que la plus célèbre des locomotives sur Terre n’arrive dans Elden Ring.

Après Skyrim, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Resident Evil 2, c’est au tour d’Elden Ring de goûter à la vapeur de Thomas le petit train sous la forme d’un mod.

Cette trouvaille de PC Gamer sur le site NexusMod démontre parfaitement que certaines traditions sont sacrées pour les gamers.

Le moddeur skymoon présente, dans sa vidéo, un test de son mod qui remplace la monture du Tree Sentinal, le premier mini boss qu’on rencontre à notre arrivée dans la première zone du jeu, Limgrave. Le joueur appelle ensuite sa monture, qui elle aussi a été remplacée par Thomas le petit train.

Bien que ce soit tentant de voir Thomas le petit train dans Elden Ring, le mod est un peu compliqué à installer. Comme l'explique PC Gamer, on doit utiliser une version modifiée du jeu avec UXM, qui permet la modification des fichiers. De plus, skymoon explique sur la page du mod qu’il n’est malheureusement plus possible de télécharger UXM pour Elden Ring sur Nexusmods. Il dit toutefois qu’il mettra à jour le mod plus tard.

Cela risque d’être temporaire, car la passion pour Thomas le petit train dans la communauté de gamers est plus grande que vous ne l’imaginez. Comme on dit au Québec, petit train va loin!

