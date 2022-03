Far Cry 6 et son DLC de Stranger Things gratuits ce week-end

Du 24 au 27 mars, Ubisoft donne l'occasion aux joueurs d’essayer Far Cry 6 et son nouveau DLC inspiré de Stranger Things, tout à fait gratuitement sur PlayStation, Xbox et PC.

• À lire aussi: Stranger Things 4: Netflix partage plein de photos de la nouvelle saison

• À lire aussi: Far Cry 6: pourquoi y jouer... et pourquoi passer son tour [CRITIQUE]

En prévision du week-end, les joueurs pourront précharger le jeu à partir d’aujourd’hui sur consoles ou PC via le Epic Games Store et le Ubisoft Store.

L’événement donnera accès au jeu complet, y compris tout le contenu téléchargeable gratuit publié jusqu’à ce jour. Une fois la fin de semaine terminée, toute progression ne sera pas perdue et pourra être accessible lors de l'achat du jeu.

Dans le nouveau contenu téléchargeable (DLC) The Vanishing, inspiré de Stranger Things, le joueur sera plongé dans une expérience de jeu d’horreur de survie et rencontrera des personnages étranges. Il vivra une toute nouvelle version tordue de l’histoire de Yara, inspirée de l’Upside Down.

Si l’expérience de jeu est convaincante, plusieurs rabais sur Far Cry 6 et ses nombreux DLC seront ou sont déjà en vigueur, selon Ubisoft:

Xbox : du 24 au 28 mars, les joueurs peuvent bénéficier de 50% de réduction sur toutes les éditions du jeu, ainsi que de 35% sur le Season Pass.

du 24 au 28 mars, les joueurs peuvent bénéficier de 50% de réduction sur toutes les éditions du jeu, ainsi que de 35% sur le Season Pass. PlayStation : du 23 au 30 mars, les joueurs peuvent bénéficier de 50% de réduction sur les éditions Standard et Gold de Far Cry 6 et de 35 % sur le Season Pass.

du 23 au 30 mars, les joueurs peuvent bénéficier de 50% de réduction sur les éditions Standard et Gold de Far Cry 6 et de 35 % sur le Season Pass. (PC) Ubisoft Store : d'ici à fin mars, jusqu'à 50% de réduction dans le cadre de la vente du printemps.

d'ici à fin mars, jusqu'à 50% de réduction dans le cadre de la vente du printemps. (PC) Epic Games Store: dans le cadre de l'Epic Spring Sale, les joueurs peuvent bénéficier de 50% de réduction sur les éditions Standard, Gold, Deluxe et Ultimate du jeu, et de 35% sur le Season Pass. Epic Games Store offre également 35% de réduction sur le DLC Vaas: Insanity et 25% sur le DLC Pagan: Control.

La version physique du jeu a aussi des rabais intéressants. Visitez PS5, PS4 et Xbox Series X/Xbox One pour en profiter!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s