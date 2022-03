Mignon et amusant, Kirby and the Forgotten Land charme les critiques

Succès ou mésaventure, cette première incursion de Kirby dans un monde en trois dimensions? À deux jours de la sortie de Kirby and the Forgotten Land sur la Nintendo Switch, plusieurs médias spécialisés commencent déjà à se prononcer.

Pour le moment, les critiques s’avèrent largement favorables à ce nouveau volet de l’adorable franchise, même si quelques-unes jugent que Kirby and the Forgotten Land n’a pas nécessairement la substance pour rivaliser avec les autres séries clés de Nintendo, comme Super Mario, notamment.

Certes, la plupart des publications s’entendent pour dire que le charme légendaire de la petite créature rose opère une fois de plus et que Kirby and the Forgotten Land mêle avec brio les séquences de plateformes et de combat, sans mettre trop de pression sur le joueur.

En ce sens, plusieurs parlent d’une expérience relaxante et plaisante qui ne révolutionne pas le monde du jeu vidéo par son ambition, mais qui se veut tout de même un solide nouveau volet pour la franchise japonaise. C’est d’ailleurs ce que laisse sous-entendre son score moyen de 85 sur l’agrégateur de critiques Metacritic.

Plus précisément, voici ce que quelques médias spécialisés ont pensé de Kirby and the Forgotten Land:

«Comme ses prédécesseurs, Kirby and the Forgotten Land [accueille les joueurs] à bras ouverts et, maintenant plus que jamais, c’est un jeu pour absolument tout le monde, le passage au platforming 3D étant peut-être le pas en avant le plus important dans l’histoire de la série.»

«Kirby and the Forgotten Land est l'un de ces jeux auxquels il est difficile de jouer sans avoir constamment un sourire béat accroché au visage. C'est bien plus qu'un simple jeu de plateformes mignon et charmant avec des visuels colorés, cela dit. C'est l'un des meilleurs jeux de plateformes sur la Nintendo Switch.»

«Il n'y a tout simplement pas moyen de retenir mon enthousiasme quant à ce que l'avenir peut réserver à la série. Kirby and the Forgotten Land est réellement un régal du début à la fin.»

«Malgré le changement de perspective, Forgotten Land conserve la plupart de ce que j’aime dans les jeux classiques de Kirby – et si l’avenir réserve plus d’aventures 3D à notre héros rose affamé, je serai plus qu’heureux de les avaler.»

«Tout est simple certes, mais ça fonctionne et il est difficile de lâcher la console des mains. Alors oui, le monde est moins ouvert que ce que l'on pensait, oui vous y trouverez peu de véritables défis, mais on oublie vite cela une fois le jeu lancé. Une petite bouffée d'air frais qui fait du bien et constitue une excellente porte d'entrée dans l'univers de Kirby.»

«Ce premier volet de la franchise entièrement en trois dimensions déborde de plaisir et d’inventivité, réussissant à transposer dans cette toute nouvelle arène tout ce que nous connaissons et aimons des jeux précédents de Kirby, tout en ajoutant de nombreux et délectables nouveaux aspects au fil [de l’aventure]».

«Chaque fois que Kirby and the Forgotten Land m'a montré quelque chose de nouveau, j'ai adoré. [...] Les cinématiques sont magnifiques et regarder Kirby et ses amis faire la sieste dans sa petite maison est adorable (comme toujours). Mais Kirby and the Forgotten Land brille trop fort, trop vite, et cette joie initiale était difficile à se remémorer lorsque le générique s’est mis à défiler.»

«Il y a une allégorie de barbe à papa à faire ici. Tout comme la friandise du carnaval, Kirby est duveteux, mignon, rose et très doux. Il a l'air attrayant et est tellement amusant à manger, mais à la minute où vous le mettez dans votre bouche, il se dissout. Parti si vite, vous avez à peine remarqué qu'il était là. C'est ce que c'est que de jouer à Kirby and The Forgotten Land; amusant dans le moment présent, mais sans réelle substance. Et c’est correct!»

«C'est un jeu facile à aimer, qui peut être joué par tout le monde et qui se mêle bien aux autres exclusivités Switch de Nintendo.»

«Les séquences de plateformes n’empêcheront pas Mario de dormir, mais la créativité exubérante qui les entoure en fait une aventure audacieuse et pleine d’entrain.»

Kirby and the Forgotten Land paraîtra exclusivement sur la Nintendo Switch le 25 mars prochain.

