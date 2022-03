Un orchestre de Final Fantasy VII Remake s’arrête à Montréal

La tournée FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour s’arrêtera à la salle Wilfrid-Pelletier le 28 mars prochain et il reste encore de billets.

Ce nouveau concert entièrement dédié au remake du classique Final Fantasy VII, sorti en avril 2020, présentera des montages sur écran géant de scènes tirées du jeu. Ces vidéos accompagneront les nouveaux arrangements symphoniques, interprétés par l’Orchestre et Chœur FILMharmonique, dirigé par Arnie Roth.

Le concert accueillera également un invité spécial, Yosh, le chanteur de la chanson-thème « Hollow », qui se produira en direct sur scène. Yosh est le leader du groupe de rock japonais Survive Said The Prophet et a été choisi par le compositeur de Final Fantasy, Nobuo Uematsu, pour chanter « Hollow ».

Le concert de la tournée FINAL FANTASY VII REMAKE Orchestra World Tour se tiendra le 28 mars 2022 à 19h30 à la salle Wilfrid-Pelletier, à la Place des Arts de Montréal. Les billets sont en vente à la billeterie de la Place des Arts et en ligne.

Ce sera certainement une soirée mémorable pour les fans de la franchise et du remake!

