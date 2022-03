Netflix: voici les films et séries qui arrivent en avril 2022

C’est le printemps, les températures s’adoucissent et on a envie de sortir dehors. Cela dit, on ne se fera pas de cachette... on va continuer à regarder la télé quand même!

Pour ces journées pluvieuses ou fins de soirée où on a envie de s’écraser un peu, Netflix Canada arrive encore ce mois-ci avec une sélection intéressante de contenu original et de films classiques à se mettre sous la dent.

Parmi les nouveautés d’avril sur le service, on note la deuxième saison de la série Russian Doll, la deuxième partie de la saison 4 d’Ozark, de même que les épisodes finaux de Grace and Frankie. Du côté des longs-métrages qui s’ajoutent au catalogue, on remarque entre autres 8 Mile, The Chronicles of Riddick, Munich, Rambo: Last Blood et American Gangster.

Plus précisément, voici donc ce qui arrive sur Netflix Canada en avril:

1er avril

Apollo 10 1/2: A Space Age Childhood (production originale de Netflix)

Battle: Freestyle (production originale de Netflix)

The Bubble (production originale de Netflix)

Captain Nova (production originale de Netflix))

Celeb Five: Behind the Curtain (production originale de Netflix)

Forever Out of My League (production originale de Netflix)

Get Organized with The Home Edit: saison 2 (production originale de Netflix)

The Last Bus (production originale de Netflix)

Tomorrow (production originale de Netflix)

Trivia Quest (production originale de Netflix)

3 Days to Kill

300: Rise of an Empire

8 Mile

Abby Hatcher: saison 2

Casual: saisons 1 à 4

Cats (2019)

The Chronicles of Riddick

CoComelon: saison 5

Emma (2020)

The Kingdom

The Lincoln Lawyer

Lucky Number Slevin

The Mummy

Munich

Never Rarely Sometimes Always

PAW Patrol: saison 8

Rambo: Last Blood

Ride Along

Scary Movie 2

Warcraft

4 avril

Angel Has Fallen

Better Call Saul: saison 5

5 avril

Ronny Chieng: Speakeasy (production originale de Netflix)

6 avril

Furioza (production originale de Netflix)

Green Mothers’ Club (production originale de Netflix)

Jimmy Savile: A British Horror Story (production originale de Netflix)

Michela Giraud: The Truth, I Swear! (production originale de Netflix)

The Ultimatum: Marry or Move On – nouveaux épisodes ajoutés chaque semaine (production originale de Netflix)

7 avril

Mile 22

Queen of the South: saison 5

Return to Space (production originale de Netflix)

Senzo: Murder of a Soccer Star (production originale de Netflix)

8 avril

Dancing on Glass (production originale de Netflix)

Dirty Lines (production originale de Netflix)

Elite: saison 5 (production originale de Netflix)

Green Eggs and Ham: saison 2 (production originale de Netflix)

The In Between (production originale de Netflix)

Metal Lords (production originale de Netflix)

Tiger & Bunny 2 (production originale de Netflix))

Yaksha: Ruthless Operations (production originale de Netflix))

9 avril

My Liberation Notes (production originale de Netflix)

Our Blues (production originale de Netflix)

10 avril

House of 1000 Corpses

11 avril

Aileen Wuornos: American Boogeywoman

12 avril

The Creature Cases (production originale de Netflix)

Hard Cell (production originale de Netflix)

The Rhythm Section

13 avril

Almost Happy: saison 2 (production originale de Netflix)

Our Great National Parks (production originale de Netflix)

Smother-in-Law (production originale de Netflix)

Today We Fix the World (production originale de Netflix))

14 avril

Ultraman: saison 2 (production originale de Netflix)

15 avril

Anatomy of a Scandal (production originale de Netflix)

Choose or Die (production originale de Netflix)

Heirs to the Land (production originale de Netflix)

Mai (production originale de Netflix)

One Piece Film: Z

16 avril

Lego Friend: Girls on a Missions: saisons 1 à 4

Man of God (production originale de Netflix)

17 avril

Richie Rich

Selena

19 avril

Battle Kitty (production originale de Netflix)

Pacific Rim: The Black: saison 2 (production originale de Netflix)

White Hot: The Rise & Fall of Abercrombie & Fitch (production originale de Netflix)

20 avril

The Marked Heart (production originale de Netflix))

Russian Doll: saison 2 (production originale de Netflix)

The Turning Point (production originale de Netflix)

Yakamoz S-245 (production originale de Netflix)

21 avril

All About Gila (production originale de Netflix)

He’s Expecting (production originale de Netflix)

22 avril

Along for the Ride (production originale de Netflix)

Heartstopper (production originale de Netflix)

The Secret Life of Pets

Selling Sunset: saison 5 (production originale de Netflix)

The Seven Lives of Lea (production originale de Netflix)

26 avril

American Gangster

David Spade: Nothing Personal (production originale de Netflix)

27 avril

Bullsh*t The Game Show (production originale de Netflix)

The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes (production originale de Netflix)

Silverton Siege (production originale de Netflix)

28 avril

Samurai Rabbit: The Usagi Chronicles (production originale de Netflix)

Bubble (production originale de Netflix)

29 avril

Grace and Frankie: saison 7 (production originale de Netflix)

Honeymoon with My Mother (production originale de Netflix)

Ozark: saison 4, partie 2 (production originale de Netflix)

Rumspringa (production originale de Netflix)

Youth v Gov

Quelque part en avril

Hold Tight (production originale de Netflix)

The Taming of the Shrew (production originale de Netflix)

Productions qui quittent Netflix Canada en avril

Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (1 er avril)

avril) Anchorman 2: The Legend Continues (1 er avril)

avril) Despicable Me (5 avril)

Despicable Me 2 (5 avril)

Minions (5 avril)

The Bourne Identity (30 avril)

The Bourne Legacy (30 avril)

The Bourne Supremacy (30 avril)

The Bourne Ultimatum (30 avril)

