Gran Turismo 7: Polyphony Digital fait marche arrière et s’excuse après une mise à jour controversée

Critiqué de toutes parts pour une mise à jour de Gran Turismo 7 jugée injuste et opportuniste, le développeur Polyphony Digital fait marche arrière et présente ses excuses aux joueurs.

Le studio japonais, derrière la franchise depuis ses débuts en 1997, s’était attiré la foudre de ses fans la semaine passée pour avoir apporté des changements majeurs à l’économie du titre.

La mise à jour, déployée jeudi dernier, diminuait les récompenses octroyées par plusieurs événements, en plus d’augmenter le prix des voitures. Plusieurs y avaient alors vu une façon de mousser les microtransactions dans le jeu en rendant la progression plus longue et l’obtention de nouveaux bolides plus difficile.

Et cerise sur le sundae, des problèmes de serveurs lors du déploiement du correctif en question avait aussi rendu l’accès au jeu impossible pendant près de 24 heures, celui-ci nécessitant une connexion constante.

Bref, la faveur populaire n’était pas tellement du côté de Polyphony Digital et de Sony depuis quelques jours. Le développeur souhaite toutefois maintenant renverser la vapeur.

Des crédits, des excuses et un retour en arrière

S’exprimant sur le blogue de PlayStation, le président de Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi, a d’abord présenté ses excuses «pour la frustration et la confusion» causées par la mise à jour, assurant que les joueurs ne parlaient pas «dans le vide».

En guise de compensation, les joueurs recevront donc d’abord un cadeau d’un million de crédits, versés à leur compte sous peu.

Par la suite, au début du mois d’avril, une autre mise à jour viendra revoir encore l’économie de Gran Turismo 7, faisant marche arrière pour offrir «un meilleur équilibre à travers tout le jeu».

Selon le site de PlayStation, on retrouvera entre autres dans cette prochaine mise à jour:

Une augmentation des récompenses dans les événements de la deuxième moitié des Worlds Circuits d’environ 100 % en moyenne

L’addition de hautes récompenses pour avoir complété l’expérience circuit avec des résultats tout or/tout bronze

L’augmentation des récompenses dans les courses en ligne

L’inclusion de huit nouveaux événements de type course d’endurance d’une heure dans les missions, avec de plus grandes récompenses

Une augmentation de la limite maximale de crédits non achetés dans les portefeuilles des joueurs de 20 millions de crédits à 100 millions

Une augmentation de la quantité de voitures usagées et légendaires disponibles à tous moments

Par le fait même, Polyphony Digital promet entre autres aussi «à court terme» de nouvelles courses, de nouvelles voitures, de nouveaux événements, et fait intéressant, la possibilité de vendre des véhicules de sa collection.

«Nous voulons vous remercier pour votre patience sans faille et vos précieux retours tandis que nous évoluons et modifions GT7 pour le rendre aussi agréable et enrichissant que possible pour le plus de joueurs possible», conclut Yamauchi dans son billet, soulignant que le studio souhaite «garder les lignes de communication avec [la] communauté ouvertes».

Est-ce que cet important coup de barre sera suffisant pour apaiser la communauté Gran Turismo? Ça reste à suivre, mais, d’ici là, il s’agit certainement d’un pas dans la bonne direction.

