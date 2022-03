11 trucs à essayer avant d’abandonner Elden Ring

Par peur de manquer le bateau, vous avez acheté Elden Ring sans trop y penser. Après plusieurs séances plutôt difficiles, l'engouement commence à s’estomper; vous vous demandez si c'est le jeu pour vous. On connaît ce sentiment, et vous n’êtes pas le seul.

C’est peut-être votre première expérience d’un jeu Soulsborne, mais vous ne pensiez pas qu'il serait si difficile. Malgré sa difficulté, la clé du succès se traduit par la persévérance et la pratique. Alors, avant de créer une annonce pour mettre en vente votre copie d’Elden Ring, voici quelques conseils et trucs à essayer afin d'amender votre expérience de jeu.

La roulade est votre meilleure amie

La plupart des vétérans du genre vous le diront: s’échapper et esquiver les coups sont les meilleures stratégies dans les jeux Soulsborne. Alors, si tuer un ennemi «facile» vous prend du temps, ce n’est pas grave! Ça prendra tout simplement du temps. Au départ, ce n’est pas un jeu qui nécessite un esprit vif, mais celui-ci se développera au fur et à mesure qu’on avance dans l’action. La stratégie derrière l’esquive servira donc à étudier l’ennemi et ses phases de combat et à apprendre quand frapper et quand s’éloigner. Le jeu au complet est presque basé sur ce principe.

Réduisez le poids de votre armure

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

Si vous trouvez que vos esquives et vos roulades sont lourdes et lentes, allez faire un tour dans votre équipement. Il se peut que votre poids soit trop lourd. S'il est indiqué Heavy Load, assurez-vous de le réduire en enlevant des pièces. Les vétérans conseillent d’enlever, en ordre d'importance, les jambières, les gants, le casque et, en tout dernier recours, l’armure. Un poids moyen ou léger facilitera les esquives et maximisera l'endurance. Vous verrez une grosse différence lors des prochains affrontements.

Concentrer ses énergies sur un ennemi à la fois

Pour faciliter les combats où les ennemis sont en groupe, essayez de concentrer vos énergies sur celui qui est le plus à l’écart. Attirez son attention par un tir de flèche ou un sort, ou attaquez-le dans le dos en vous approchant de lui de façon furtive. Si le combat dégénère, appelez Torrent, votre monture, et éloignez-vous. Une fois leur aggro réinitialisée, répétez la stratégie. Même si c’est long ou stressant, il n’y a pas de presse à avoir, ce n’est pas un speedrun.

Si l’ennemi ou le boss est trop dur, retournez explorer

Si l'on rencontre un mur dans notre avancement, que ce soit une vague d’ennemis, un miniboss ou même un boss de zone, oubliez-le pour le moment et retournez faire de l’exploration. S’attaquer à des ennemis moins forts qu'eux permet de refaire une banque de runes, qui sont nécessaires pour gagner des niveaux et ajuster ses statistiques. Ça permet aussi de revoir sa stratégie sans brimer son moral.

Soyez à l'affût des petits arbres dorés

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

Au pied des petits arbres dorés se trouvent des Golden Seeds, qui servent à augmenter le nombre de Sacred Flasks. Ces derniers nous guérissent lorsque notre vie est basse. Donc, plus on en trouve, plus on en ajoutera à notre inventaire. Pour augmenter la quantité de vie restaurée, cherchez des Sacred Tears. Elles sont disposées stratégiquement tout au long du jeu, souvent après un boss de zone.

Explorez le maximum de territoire possible

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

Notre monture, Torrent, est notre meilleur allié. Grâce à lui, l’exploration devient un jeu d’enfant. Il permettra de se rendre aux quatre coins du monde afin de trouver et d'activer le maximum de Lost Graces. Cela facilitera grandement notre avancement dans l’histoire. Certains sites demanderont un peu plus de travail et un peu de combats, mais rien n’est impossible avec de la persévérance.

Ramassez tout ce que vous voyez

Un peu partout sur la carte, on trouve des fleurs, des runes - souvent dans des crânes lumineux qui traînent ici et là -, des matériaux pour le crafting et de l’équipement. La plupart des objets à l’extérieur peuvent même être ramassés à dos de notre monture. Ramassez tout ce que vous voyez, car tout servira au bout du compte.

Courtoisie FromSoftware/Bandai Namco

Portez une attention particulière aux Erdleaf Flowers, qui servent à fabriquer des Furcalling Finger Remedy. Cet objet sert à convoquer des joueurs pour qu'ils viennent à notre aide. Assurez-vous de cueillir aussi les Ghost Gloveworts près des cimetières ou des cercueils. Celles-ci serviront à améliorer la force des esprits dont on peut invoquer le secours.

Essayez le plus d’armes et de styles de combat

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

Il n’y a pas de meilleures ni de pires classes dans Elden Ring. Chacune a ses forces et ses faiblesses. C’est le cas des armes et des sorts aussi. N’ayez pas peur d’essayer les armes que vous amassez. Vous tomberez certainement sous le charme du style de combat de l'une d’elles. N’hésitez pas à consulter les forums de discussion ni les nombreux guides en ligne pour mieux vous diriger et maximiser ainsi les effets de votre arme préférée.

La mort répétitive fait partie du processus d’apprentissage

Bien que mourir dans un jeu soit frustrant, mourir à répétition dans un Soulsborne devrait plutôt être vu comme éducatif. L’échec dans Elden Ring fait partie de la progression du joueur. Il est vu comme une forme d’apprentissage et comme une excellente façon d’étudier l'ennemi.

Insensiblement, on se rendra toujours plus loin dans un affrontement à mesure que l'on apprend les phases de combat de l’ennemi. C’est quand même euphorique de battre un boss, peu importe son importance, parce qu’on est conscient du travail investi.

Trouvez-vous des amis ou des joueurs avec qui faire de la coopération

Capture d'écran FromSoftware/Bandai Namco

Tous les joueurs qui gravent leur signe de coopération par terre sont d’excellents candidats au combat, car ils se portent volontaires pour aider les autres, peu importe leur niveau. C’est certain que si vous vous trouvez un ami ou un compagnon de jeu prêt à vous instruire, à vous aider et à vous suivre partout où vous irez, votre expérience de jeu en sera grandement améliorée.

N’hésitez pas à poser des questions aux vétérans des Soulsborne

Bien que ce style de jeu soit intimidant, la communauté des joueurs Soulsborne est plutôt accueillante et toujours prête à donner un coup de main aux débutants. N’hésitez pas à consulter les forums de discussion et le subreddit d’Elden Ring ni à vous joindre aux groupes Facebook et aux serveurs Discord consacrés à ce genre de jeux. En outre, YouTube et le Wiki fextralife.com sont d’excellentes ressources pour s'éduquer et être guidé dans son aventure.

Si, après avoir suivi nos conseils, vous sentez vraiment que ce n’est pas le jeu pour vous, c’est bien correct. Ne voyez pas ça comme un échec! Comme notre collègue Kazzie l’a si bien exprimé, «[...] on a tous nos raisons de jouer à des jeux, et même si celles-ci sont différentes, on mérite tous notre place. Pas besoin d’être un maître des Souls pour être passionné du gaming». Bon gaming à tous!

