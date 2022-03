Donald Glover recrute Malia Obama comme scénariste pour une série télévisée

Donald Glover a embauché Malia Obama comme scénariste pour sa nouvelle série télévisée.

Lors de la diffusion du premier épisode de la saison 3 de sa série Atlanta, à Los Angeles, la semaine dernière, l'acteur et chanteur a déclaré à Vanity Fair que la fille de l'ancien président américain Barack Obama et de sa femme Michelle Obama était « une personne incroyablement talentueuse ». « Elle est vraiment appliquée et elle travaille très dur, a-t-il expliqué. J'ai l'impression qu'elle est juste quelqu'un à qui il va bientôt arriver de très bonnes choses. Son style d'écriture est génial. »

Selon les rumeurs, la jeune femme de 23 ans aurait été embauchée pour travailler sur la prochaine série Amazon de la star, provisoirement intitulée Hive, qui suit un personnage inspiré de Beyoncé.

Le frère de Donald, Stephen Glover, collabore également au projet et a aussi pris le temps de louer sa contribution. « Donald dit toujours que la perspective est importante, et que les personnes ayant des perspectives différentes sont importantes pour une salle de scénaristes. Et bien sûr, elle a sans aucun doute une perspective unique sur tout, a-t-il déclaré. Donc, nous voulions entendre ses histoires et la faire travailler avec nous. Écouter ses histoires et l'impliquer nous a vraiment donné beaucoup de bonnes idées. »

Malia Obama est sortie diplômée de l'Université de Harvard l'année dernière. Elle a précédemment effectué un stage chez The Weinstein Company en 2017 et dans plusieurs studios de télévision.