«Dune» de Denis Villeneuve récolte six Oscars

Dune de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet et Zendaya a récolté six statuettes lors de la 94e édition des Oscars qui s’est tenue hier à Los Angeles, cérémonie assombrie par le coup d’éclat de Will Smith.

Dune de Denis Villeneuve a obtenu six des prestigieuses statuettes, dont celle de la meilleure direction artistique remise à Patrice Vermette, nommé à deux reprises précédentes pour Victoria : les jeunes années d’une reine de Jean-Marc Vallée et L’arrivée de Denis Villeneuve. Hans Zimmer a reçu, avec la trame sonore du long métrage, le deuxième Oscar de sa carrière.

Dune, en lice pour dix prix, a également été salué par l’Académie dans les catégories de la direction de la photographie de Greig Fraser, du meilleur son, du meilleur montage, des meilleurs effets visuels dominant ainsi les catégories techniques. Les costumes et le scénario adapté lui ont échappé, les membres de l’Académie lui préférant Cruella et CODA.

Photo AFP Denis Villeneuve et Tanya Lapointe sur le tapis rouge des Oscars.

La violence de Will Smith

La soirée a dégénéré lorsque Chris Rock, monté sur scène pour présenter un prix, a commencé à plaisanter sur le crâne rasé de Jada Pinkett-Smith, épouse de Will Smith, qui souffre d’alopécie, en la surnommant GI Jane. Visiblement, l’actrice n’a pas apprécié, pas plus que Will Smith qui s’est levé, est monté sur scène et a frappé Chris Rock. Il lui aurait alors dit: «Garde le nom de ma femme hors de ta putain de bouche» à deux reprises. L’échange verbal a été censuré lors de sa retransmission à la télévision.

Le Dolby Theatre est devenu entièrement silencieux, Chris Rock concluant par un «ceci était la plus grande nuit dans l’histoire de la télévision» avant que Sean Combs ne prenne le relais des présentations et que la retransmission ne cède la place à la publicité.

Photo AFP Will Smith était en larmes après l’incident l’opposant à Chris Rock.

Selon des témoins dans la salle qui ont parlé au magazine Variety, Denzel Washington est allé parler à Will Smith pendant la pause publicitaire, lui expliquant que «le diable vient lorsque tu es à ton plus haut. Fais attention». Le producteur des Oscars, Will Packer, serait également allé discuter avec l’acteur.

Will Smith, qui a obtenu la statuette du meilleur acteur pour son rôle dans King Richard est arrivé sur scène en larmes, visiblement encore secoué par l’incident. Lors de son discours, particulièrement émotif et décousu, il en a profité pour présenter ses excuses à l’Académie et au public, indiquant également que «Richard Williams était un ardent défenseur de sa famille».

Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP Photo AFP

Déceptions et surprise

Le pouvoir du chien, coproduit par Roger Frappier et réalisé par Jane Campion, était le grand favori de cette soirée avec ses 12 nominations. La cinéaste a obtenu l’Oscar de la meilleure réalisation et, à la surprise générale, c’est CODA, adaptation de La famille Bélier qui a été sacré meilleur film.

Sans surprise, Encanto des studios Disney est reparti avec le trophée du meilleur film d’animation tandis que Conduis mon char de Ryusuke Hamaguchi a récolté celui du meilleur film international. Kenneth Branagh a reçu l’Oscar du meilleur scénario original pour son magnifique Belfast.

Animée pour la première fois de son histoire par trois femmes, Regina Hall, Amy Schumer et Wanda Sykes, la soirée a été menée tambour battant pendant la première heure. Le coup d’envoi a été donné par Venus et Serena Williams qui ont présenté Beyoncé chantant Be Alive du film King Richard sur une scène installée dans les courts de tennis de Compton où s’entraînaient les championnes. Les Oscars techniques ont ainsi été remis en avance, leur attribution étant révélée au moyen de montages présentés pendant la remise des prix.

Dans un souci de dynamisation et de rajeunissement de l’événement, une nouvelle catégorie non officielle, le «Oscars Fan Favorite» —le film favori des fans— a été inaugurée via le réseau social Twitter, les cinéphiles pouvant voter en ligne pour leur coup de cœur de l’année qui a été Army of the Dead de Zack Snyder. Billie Eilish est également montée sur la scène du Dolby Theatre pour interpréter la chanson éponyme de Mourir peut attendre qui a remporté le trophée.

Les stars ont été nombreuses à arborer un ruban bleu, couleur de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en solidarité avec les Ukrainiens qui fuient leur pays, et l’Académie a fait observer une minute de silence en soutien à l’Ukraine.

Les gagnants des Oscars 2022

Meilleur film

CODA

CODA Meilleure réalisation

Jane Campion (Le pouvoir du chien)

Jane Campion (Le pouvoir du chien) Meilleur acteur

Will Smith (King Richard)

Will Smith (King Richard) Meilleure actrice

Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye)

Jessica Chastain (Dans les yeux de Tammy Faye) Meilleur acteur de soutien

Troy Kotsur (CODA)

Troy Kotsur (CODA) Meilleure actrice de soutien

Ariana DeBose (West Side Story)

Ariana DeBose (West Side Story) Meilleur film international

Conduis mon char

Conduis mon char Meilleur film d’animation

Encanto

Encanto Meilleure bande originale

Dune

Dune Meilleure chanson originale

Mourir peut attendre

Mourir peut attendre Meilleur court métrage d’animation

The Windshield Wiper

The Windshield Wiper Meilleur film documentaire

Summer of Soul

Summer of Soul Meilleur court métrage de fiction

The Long Goodbye

The Long Goodbye Meilleure direction artistique

Patrice Vermette (Dune)

Patrice Vermette (Dune) Meilleur scénario original

Belfast

Belfast Meilleur scénario adapté

CODA

CODA Meilleure direction de la photographie

Dune

Dune Meilleurs effets visuels

Dune

Dune Meilleur montage

Dune

