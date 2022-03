Tom Cruise fait encore des folies dans cette nouvelle bande-annonce pour Top Gun: Maverick

On imagine mal les personnages incarnés récemment par Tom Cruise rester tranquilles, prendre un café pendant trois heures ou tondre sagement le gazon un dimanche après-midi. Et on peut vous le confirmer, ce n’est pas le cas dans cette nouvelle bande-annonce de Top Gun: Maverick, dans lequel l’acteur tient la vedette.

• À lire aussi: Mission: Impossible 7 et 8 pourraient être les derniers de Tom Cruise

• À lire aussi: Tom Cruise: on a dû lui demander d'arrêter de sourire pendant ses cascades

Si jamais vous doutiez encore de la pertinence du retour de Pete «Maverick» Mitchell au grand écran, cet autre aperçu de la suite de Top Gun, gorgé d’action et de cascades aériennes, risque de vous faire changer d’idée.

Pendant plus de deux minutes, on y déballe l’histoire de ce second volet réalisé par Joseph Kosinski, qui mettra une fois de plus de l’avant le très rebelle Maverick, devenu instructeur de vol. Celui-ci formera une équipe de jeunes pilotes, qu’il mènera ensuite dans une autre mission ô combien dangereuse.

Si vous ne l’aviez pas encore remarquée, cette nouvelle bande-annonce se veut aussi une autre occasion de contempler l’affreuse moustache que s’est fait pousser Miles Teller, spécialement pour le rôle du lieutenant Bradley «Rooster» Bradshaw.

Capture d'écran YouTube

Fait intéressant, ce dernier se retrouve à être le fils de Nick «Goose» Bradshaw, qui, dans le film original, portait lui aussi cette même et affreuse moustache.

Blague à part, les séquences partagées ce mardi sont hautement impressionnantes et promettent un festival d’action, qui sera, de toute évidence, une fois de plus très «Tom Cruise». Tant mieux!

Top Gun: Maverick paraîtra en salle le 27 mai prochain et mettra aussi en vedette Jennifer Connelly, Jon Hamm et Val Kilmer.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s