Dead by Daylight: succès monstre pour la campagne Kickstarter du jeu de société

Dead by Daylight: le jeu de société, développé par Level 99 Games et inspiré du jeu d’horreur de Behaviour Interactive, a été lancé sur Kickstarter mardi. Son objectif de financement a été fracassé en seulement quelques heures.

Au moment d’écrire ces lignes, déjà 357 178$ US ont été amassés pour le projet, qui demandait un financement de 250 000$. Visiblement, la communauté de Dead by Daylight a hâte de mettre la main sur le jeu de société.

Créé par les vétérans du jeu de société Level 99 Games en collaboration avec Behaviour Interactive, Dead by Daylight: le jeu de société promet de recréer sur table l'expérience intense du jeu vidéo inspiré des films d’horreur.

Il y aura deux éditions du jeu: l’édition standard, qui comprend six Tueurs et sept Survivants et deux cartes, et l’édition du collectionneur, qui comprend 16 Tueurs, 17 Survivants et 4 cartes. Cette dernière inclut également des composants améliorés et des crochets et générateurs miniatures supplémentaires. L’édition du collectionneur aura une disponibilité limitée après la campagne Kickstarter, et ne sera pas disponible en magasin.

Entre trois et cinq joueurs prendront les rôles des Survivants astucieux ou du Tueur implacable, puis traverseront la planche de jeu pour pourchasser leur proie ou pour s'échapper et survivre. Les joueurs pourront utiliser des outils spéciaux, des compétences, des pouvoirs et autres accessoires dispersés à travers le jeu pour atteindre leur objectif.

« L'accessibilité est un aspect clé du jeu », partage le concepteur principal D. Brad Talton Jr. « Dead by Daylight présente plusieurs concepts très détaillés, mais les présente de manière très simple et intuitive. Nous avons travaillé fort pour transposer cet aspect dans le jeu de société également, pour que les joueurs de tous les niveaux puissent avoir du plaisir. »

La livraison du jeu est prévue pour octobre 2022, juste à temps pour l’Halloween! Pour plus de détails, consultez la fiche Kickstarter de Dead by Daylight: le jeu de société.