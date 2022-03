Disney+: voici les films et séries qui arrivent en avril 2022

Un calendrier de sorties diversifié nous attend pour le mois d’avril sur la plateforme Disney+.

Les abonnés au service Disney+ pourront profiter de quelques nouveautés comme les documentaires Polar Bear et Sketchbook, mais aussi d’anciens films et séries comme NYPD Blue, Prison Break et trois nouvelles saisons de It’s Always Sunny in Philadelphia.

Voici donc ce qui arrive sur Disney+ au Canada, en avril 2022:

1er AVRIL

Better Nate Than Ever

Life & Beth (S1, nouvel épisode)

Books of Blood

3 AVRIL

Bob’s Burgers (S12, nouvel épisode)

Family Guy (S20, nouvel épisode)

The Simpsons (S33, nouvel épisode)

6 AVRIL

Proud Family: Louder and Prouder (S1, nouvel épisode)

Moon Knight (S1, nouvel épisode)

Anita: Director’s Cut (S1)

City of Angels | City of Death (S1)

The Hardy Boys (S1)

Homeland (S7)

How I Met Your Father (S1, nouvel épisode)

Private Practice (S1-6)

Promised Land (S1, nouvel épisode)

Scandal (S1-7)

Terapia Alternativa (S1)

7 AVRIL

The Dropout (S1, Finale)

10 AVRIL

Bob’s Burgers (S12, nouvel épisode)

Family Guy (S20, nouvel épisode)

The Simpsons (S33, nouvel épisode)

13 AVRIL

Ice Age Scrat Tales

Proud Family: Louder and Prouder (S1, nouvel épisode)

Moon Knight (S1, nouvel épisode)

How I Met Your Father (S1, nouvel épisode)

It’s Always Sunny in Philadelphia (S10-13)

Last Man Standing (S9)

Promised Land (S1, nouvel épisode)

Single Drunk Female (S1)

The Ignorant Angels (S1)

14 AVRIL

The Kardashians (S1, première)

15 AVRIL

Hysterical

She’s The One

Stuck on You

17 AVRIL

The Simpsons (S33, nouvel épisode)

20 AVRIL

Proud Family: Louder and Prouder (S1, nouvel épisode)

Moon Knight (S1, nouvel épisode)

The Amazing Race (S30-32)

How I Met Your Father (S1, nouvel épisode)

Promised Land (S1, nouvel épisode)

21 AVRIL

Captive Audience (S1)

The Kardashians (S1, nouvel épisode)

22 AVRIL

Polar Bear

Bear Witness

Moon Knight (S1, nouvel épisode)

Dr. K’s Exotic Animal ER (S9)

Dr. Oakley, Yukon Vet (S9)

Explorer: The Last Tepui

The Biggest Little Farm: The Return

The Incredible Dr. Pol (S18)

24 AVRIL

Bob’s Burgers (S12, nouvel épisode)

Family Guy (S20, nouvel épisode)

The Simpsons (S33, nouvel épisode)

27 AVRIL

Eye Wonder (courts-métrages) (S1)

Sketchbook

Code Black (S1-3) | Code Black (S1-3)

Godfather of Harlem (S2) | Godfather of Harlem (S2)

How I Met Your Father (S1, nouvel épisode)

NYPD Blue (S1-12)

Prison Break (S1-4)

Promised Land (S1, nouvel épisode)

Brain Games: On the Road (S1)

28 AVRIL

The Kardashians (S1, nouvel épisode)

29 AVRIL

Crush

The Guardian

Kiss of the Dragon

Out of the Shadows: The Man Behind the Steele Dossier

