L’horrible jeu Crossroads de Fast & Furious disparaîtra enfin

Sortez une Corona, car la nouvelle suivante mérite un petit verre de célébration. Le jeu FAST & FURIOUS CROSSROADS (faut l’écrire comme ça, il paraît) sera retiré des tablettes à la fin du mois.

Bon, vous me trouverez peut-être un peu mesquine de me réjouir d’un échec de la part d’une compagnie de jeu vidéo. Mais je l’assume et je me réjouis surtout de voir qu’une tentative de presser le citron pour une passe de cash avec un gros navet n’a dupé personne.

Pour ceux qui avaient oublié cette pépite d’or du gaming, voici la bande-annonce qui en avait fait rire plus d’un en décembre 2019.

Bande-annonce FAST & FURIOUS CROSSROADS

Eh bien, ce fameux jeu sera bel et bien retiré des boutiques en ligne le 29 avril 2022, selon l’éditeur Bandai Namco.

Le site officiel du jeu (oui, le jeu a même son propre site Web) explique que vous pourrez quand même garder et télécharger FAST & FURIOUS CROSSROADS si vous l’avez déjà acheté, et que les DLC seront toujours utilisables après le 29 avril. Le mode en ligne restera accessible, mais on ne sait pas pour combien de temps.

Capture d'écran YouTube

FAST & FURIOUS CROSSROADS est débarqué sur PS4, Xbox One et PC en août 2020, sans charmer les joueurs et la critique. «Un conte Fast & Furious décent est détruit par un désastre de jeu», écrivait Eurogamer. Du bord d’IGN, on décrivait le jeu comme une déception fracassante dans pratiquement tous ses aspects.

Sur Steam, le jeu a reçu seulement 75 évaluations, la plupart étant négatives. Sur Metacritic, la note des joueurs sur PC est de 1,8 sur 10. Un désastre, quoi.

Le jeu a aussi été décrit comme étant l’un des pires de sa génération, non seulement pour ses graphismes, mais aussi pour ses contrôles, ses dialogues risibles, son prix et sa physique parfois douteuse.

Si vous êtes quand même curieux, et que vous avez une cinquantaine de dollars à brûler, le jeu sera disponible jusqu’au 29 avril 2022.

