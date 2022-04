85$ de rabais sur ces écouteurs Galaxy Buds Pro parfaits pour le bureau et le sport

Discrets, munis de l'annulation active du bruit et confortables: les écouteurs Galaxy Buds Pro de Samsung cochent tous les prérequis d’écouteurs parfaits pour le bureau et le gym, en plus d’être actuellement en solde.

Les Galaxy Buds Pro ont charmé la plupart des critiques en ligne sur plusieurs points. En plus de bénéficier de la technologie d’annulation active du bruit, ces écouteurs boutons excellent lors des appels téléphoniques, en plus d’être entièrement étanches, selon la norme IPX7.

De plus, ils sont plutôt beaux, avec leur design chromé et les choix de couleurs: noir, argent et violet.

Habituellement offerts 264,99 $, les écouteurs Galaxy Buds Pro de Samsung profitent d’un rabais de 85 $, jusqu’au 3 avril.

Pour profiter de l’offre sur les écouteurs Galaxy Buds Pro de Samsung:

Samsung Canada | Amazon Canada | Best Buy Canada

