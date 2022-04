Daniel Radcliffe a rendu sa petite amie folle en pratiquant l'accordéon pour son film sur Weird Al

Daniel Radcliffe a fait de la vie de sa petite amie, Erin Darke, un enfer en pratiquant constamment l'accordéon pour se préparer à jouer dans Weird: The Al Yankovic Story.

L'acteur de Harry Potter a avoué à USA Today que ce qui avait été le plus difficile pour interpréter le chanteur parodique Weird Al Yankovic dans le biopic à venir était d'apprendre à jouer de l'accordéon tout en chantant et en se déplaçant simultanément sur scène. Pour tenter de parfaire son jeu d'acteur, il a passé de nombreuses heures à pratiquer l'instrument, au grand désespoir de sa petite-amie.

« En faisant le film, je pratiquais l'accordéon tous les jours dans cette petite pièce à Los Angeles, et je pense que c'était beaucoup pour ma petite amie, a-t-il affirmé. Je n'avais nulle part où aller, alors Erin entendait beaucoup de choses. Le premier mois où j'ai appris l'accordéon, sa vie a dû être une misère. Elle vivait dans un monde où elle entendait les premières mesures de My Bologna, mais je n'ai jamais dépassé ça. Ces semaines ont été difficiles. Maintenant que nous sommes de retour à New York, je peux aller dans ma propre chambre et m'entraîner. »

L'acteur britannique s'est également fait pousser une moustache pour jouer le personnage, et n'a donc eu qu'à porter une perruque pour le tournage, finissant par « aimer » sa nouvelle pilosité faciale, tout comme sa petite copine. « Elle a aimé la moustache plus qu'elle ne l'aurait cru. À la fin du mois, elle a dit : '' Ne la garde pas, mais je ne la déteste pas non plus '' », a-t-il partagé.

Weird: The Al Yankovic Story, avec également Evan Rachel Wood, Rainn Wilson et Julianne Nicholson, devrait sortir cet automne.

Daniel Radcliffe et Erin Darke ont commencé à se fréquenter en 2012 après s'être rencontrés sur le tournage du film Kill Your Darlings.

À voir aussi

s