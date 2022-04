Fortnite: la construction de retour, avec la possibilité de jouer avec ou sans

Puristes de Fortnite, réjouissez-vous, la construction est de retour dans le jeu.

À la surprise générale, le titre d’Epic Games avait tiré un trait sur un pan de ses origines il y a quelques semaines, en retirant la possibilité de construire des abris, ou toute autre chose, dans ses parties. C’est toutefois maintenant chose du passé, alors que la construction a été réintégrée dans le populaire battle royale.

Ce faisait, il est maintenant possible de jouer «à l’ancienne» dans les différentes listes de jeu en solo, duo, trio ou en équipe. Cependant, et c’est là que c’est intéressant, on peut encore s’élancer dans des modes où la construction est interdite, toujours en solo, duo, trio ou en équipe.

Notons que dans ces modes de jeu, le surbouclier, qui s’ajoute au bouclier régulier et aux points de vie, est toujours proposé. Celui-ci prend les coups en premier et, bonne nouvelle, se régénère avec le temps s’il tombe à zéro.

Fortnite avait –finalement très temporairement– dit au revoir à la construction avec l’arrivée de la saison deux de son troisième chapitre à la mi-mars. Dans le jeu, ce choix avait été expliqué par les derniers rebondissements de l’histoire de la franchise.

«La construction a été anéantie. C’est à la Résistance de la ramener. Sautez dans le jeu avec votre escouade et aidez les Sept à découvrir le plan abominable de l’Institut onirique», pouvait-on alors lire sur des écrans de chargement du titre.

Selon Eurogamer, Epic Games souhaitait depuis un bon moment tester une version de Fortnite sans construction, dans le but de ramener au bercail certains joueurs qui appréciaient le titre, mais pas nécessairement ses mécaniques de construction. Cette nouvelle saison se serait alors avérée l’occasion parfaite d’intégrer de nouveaux modes pour cette tranche de sa clientèle.

Reste maintenant à voir si Epic Games réserve encore d’autres surprises à ses joueurs au cours des prochaines semaines.

