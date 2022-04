The Witcher: le tournage de la saison 3 est lancé; Netflix dévoile un synopsis

C’est reparti pour de nouvelles aventures de la série The Witcher sur Netflix. Ce lundi, le diffuseur web a dévoilé, sur Twitter, que le tournage de la troisième saison venait de s’amorcer.

Ce faisant, Netflix a diffusé une photo d’Henry Cavill (Geralt), Freya Allan (Ciri) et Anya Chalotra (Yennefer) assis sur des chaises pliantes, en bordure de ce qui semble être un lac glacé. Le trio attend visiblement de tourner une scène de la nouvelle saison de la série inspirée des romans de l’auteur polonais Andrzej Sapkowski.

Our family is back together again. #TheWitcher Season 3 is officially in production! pic.twitter.com/rlBl0j3lT1 — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Le diffuseur numérique a profité de l’occasion pour présenter un premier synopsis du troisième chapitre de la saga télévisuelle.

Selon celui-ci, la nouvelle saison verra Geralt emmener Ciri dans un refuge pour la cacher aux «monarques, mages et bêtes du continent [qui] rivalisent pour la capturer». Les deux héros seront conduits par Yennefer à la forteresse protégée d’Aretuza, dans le but «d’en apprendre plus sur les pouvoirs inexploités de la jeune fille». Le trio y tombera néanmoins plutôt sur un «champ de bataille de corruption politique, de magie noire et de trahison».

We're also excited to reveal the official plot summary for the upcoming season...#TheWitcher pic.twitter.com/oqg6LnufBT — The Witcher (@witchernetflix) April 4, 2022

Bref, ça ne risque pas d’être de tout repos pour Geralt, Ciri et Yennefer.

Dans un billet de blogue de Netflix, on apprend également que cette troisième série d’épisodes sera réalisée, entre autres, par Stephen Surjik (Reacher, The Umbrella Academy), Gandja Monteiro (Brand New Cherry Flavor, The Chi), Loni Peristere (American Horror Story, A Series of Unfortunate Events) et Bola Ogun (Raising Dion, Lucifer).

Notons qu’aucune date de sortie n’a été annoncée encore pour la saison 3 de Witcher. Après tout, la deuxième saison de la série a été lancée il y a à peine quelques mois, en décembre dernier. La première saison, quant à elle, avait vu le jour deux ans plus tôt, en 2019.

Les adeptes de Witcher auront cependant autre chose à se mettre sous la dent d’ici la parution de la saison 3 de la série principale: l’antépisode The Witcher: Blood Origin doit sortir quelque part en 2022. Ici non plus, aucune date de sortie n’a été annoncée.

