Haunted Chocolatier: il y aura (au moins) un boss dans le prochain jeu du créateur de Stardew Valley

On est encore loin d’une sortie pour Haunted Chocolatier, le prochain jeu du créateur de Stardew Valley. Toutefois, ça n’empêche pas ce dernier de dévoiler ici et là quelques nouvelles informations au sujet du mystérieux simulateur de chocolaterie, comme l'a souligné PC Gamer.

• À lire aussi: 16 jeux vidéo qui font du bien

• À lire aussi: Meilleurs jeux de Nintendo Switch: la sélection de Pèse sur start

Eric Barone, alias ConcernedApe, qui une fois de plus jonglera avec les multiples rôles de programmeur, artiste et musicien pour Haunted Chocolatier, était en entrevue lundi sur la chaîne YouTube du logiciel de création musicale Reason.

Si le concepteur y a d’abord jasé en long et en large de la genèse et de la composition de l’univers musical de Stardew Valley, celui-ci a ensuite bifurqué sur le sujet de la trame sonore de Haunted Chocolatier, de laquelle il a partagé en avant-première deux extraits.

La première de ces deux pièces a toutefois levé le voile sur plus qu’une mélodie... puisque Barone a précisé qu’elle s’appelait Bee Boss et était destinée à accompagner un combat contre, oui, un boss! Il s’agira ainsi d’une première dans un jeu de ConcernedApe, Stardew Valley ne proposant pas ce genre d’affrontement.

De quel genre d’ennemi s’agira-t-il donc? Fort probablement d’une créature qui ressemble de près ou de loin à une abeille, mais on n’en sait pas plus pour le moment.

Au départ, le statut d’insecte de l’ennemi n’était même pas certain, comme «Bee Boss» à l’oral peut aussi vouloir dire «B Boss», impliquant qu’il pourrait simplement s’agir d’un deuxième boss, qui suit celui estampillé «A». Toutefois, comme le titre du fichier montré à l’écran lors de l’entrevue s’avère «beeboss» et que la pièce met de l’avant un passage fort en bourdonnements, on peut affirmer sans trop de crainte que l’ennemi s’apparentera d’une façon ou d’une autre à une abeille.

Quant au deuxième morceau dévoilé par Barone lors de l’entretien, intitulé Pristine Snow, celui-ci représenterait davantage l’univers musical de Haunted Chocolatier dans son ensemble. À côté de sonorités technos, rythmées et quelque peu exotiques de Bee Boss, Pristine Snow, avec sa douce mélodie au piano et son tempo modéré, fait plutôt penser aux ambiances hivernales de Stardew Valley.

Dans tous les cas, c’est certainement prometteur.

Dévoilé en octobre dernier, rappelons que Haunted Chocolatier amènera les joueurs à gérer une chocolaterie, dans un univers qui reprend l’allure et l’ambiance bourrées de charme des productions précédentes de ConcernedApe, mais avec une touche de fantastique (et des fantômes) en prime.

Selon les images et extraits présentés jusqu’à maintenant, il sera aussi possible de combattre des monstres et partir à la recherche de provisions, de même que rencontrer et interagir avec les autres habitants du village où se situe la chocolaterie.

Image courtoisie ConcernedApe

Le jeu serait en développement, avec Barone encore une fois aux commandes, depuis 2020. En ce sens, aucune date ou fenêtre de sortie n’a encore été annoncée par le créateur.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s