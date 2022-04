Jusqu’à 200 $ de rabais sur les machines Arcade1Up [PHOTOS]

Qui n’a pas rêvé un jour d’avoir sa propre borne d’arcade à la maison? C’est maintenant possible avec les machines Arcade1Up, qui offrent une sélection de jeux classiques et qui bénéficient actuellement de rabais allant jusqu’à 200 $.

Parmi la sélection en solde, on retrouve des arcades comprenant Mortal Kombat II, The Simpsons, Street Fighter II, Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time et plus encore.

Il y a certainement une arcade parmi le vaste choix d’Arcade1Up en solde qui complètera parfaitement votre salle de gaming.

Bornes d'arcade Arcade1Up Revivez l'action de vos jeux d'arcade favoris depuis le confort de votre maison avec une vaste sélection de bornes d’arcade rétro. *Les prix peuvent être sujet à changement sans préavis. À partir de 499,99 $ Best Buy Canada

À partir de 499,99 $ Chapters Indigo

Borne d'arcade édition Midway Legacy avec base d'Arcade1Up

599,99 $ 499,99 $ - Disponible chez: Best Buy Canada

Courtoisie Best Buy

Borne d'arcade Teenage Mutant Ninja Turtles: Turtles in Time d'Arcade1Up avec base et tabouret

Courtoisie Best Buy

Borne d'arcade The Simpsons d'Arcade1Up avec base

Courtoisie Best Buy

Borne d'arcade Terminator 2: Judgement Day avec 2 fusils d'Arcade1Up avec base

Courtoisie Best Buy

Borne d'arcade édition Capcom Legacy d'Arcade1Up avec base

599,99 $ 499,99 $ - Disponible chez: Best Buy Canada

Courtoisie Best Buy

Borne d'arcade Ms. Pac-Man/Galaga Class of '81 d'Arcade1Up avec base

699,99 $ 599,99 $ - Disponible chez: Best Buy Canada

Courtoisie Best Buy

Borne d'arcade de table Ms. Pac-Man d'Arcade1Up

349,99 $ 249,99 $ - Disponible chez: Chapters Indigo

Courtoisie Chapters Indigo

