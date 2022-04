Un nouveau Tomb Raider, conçu sur Unreal Engine 5, en préparation chez Crystal Dynamics

Après un détour (plus ou moins apprécié) dans le monde de Marvel, Crystal Dynamics retournera auprès de Lara Croft pour une autre aventure, alors que le studio américain a confirmé ce mardi qu’un nouveau Tomb Raider était officiellement en développement.

• À lire aussi: Rainbow Six Mobile: Ubisoft annonce un nouveau jeu mobile gratuit [VIDÉO]

• À lire aussi: Haunted Chocolatier: il y aura (au moins) un boss dans le prochain jeu du créateur de Stardew Valley

Dallas Dickinson, directeur général de la franchise chez Crystal Dynamics, en a fait l’annonce plus tôt cet avant-midi, à l’occasion du lancement d’Unreal Engine 5, ce énième volet de Tomb Raider utilisant le nouveau moteur graphique d’Epic Games.

«Crystal Dynamics est fier de faire partie du lancement d’Unreal Engine 5. Ce nouveau moteur permettra des expériences narratives et de la jouabilité de niveau supérieur. C’est pourquoi nous sommes excités d’annoncer aujourd’hui que nous venons de lancer le développement de notre prochain jeu de Tomb Raider, propulsé par Unreal Engine 5», a affirmé Dickinson.

Avec ce nouveau volet des péripéties de Lara Croft, le studio dit vouloir «pousser l’enveloppe de la fidélité» en offrant aux fans «l’expérience cinématique d’action et d’aventure» qu’ils méritent «autant de la part de Crystal Dynamics que de la franchise de Tomb Raider».

Au-delà de ces quelques phrases, Dallas Dickinson n’est toutefois pas allé plus loin et n’a donc pas révélé d’autres informations. Certes, comme le développement du titre semble encore à ses débuts, il ne faut pas s’attendre à de premières images ou l’annonce d’une date de sortie bientôt.

Soulignons que ce nouvel opus signera un retour à la franchise d’aventure classique pour Crystal Dynamics, après l’avoir laissée entre les mains d’Eidos-Montréal pour Shadow of the Tomb Raider en 2018. Crystal Dynamics avait préalablement mené le travail sur les deux premiers titres du reboot de la série, avec Tomb Raider en 2013, puis Rise of the Tomb Raider en 2015.

Il faut remonter à 2020 pour trouver la dernière sortie majeure du studio, le jeu d’action-aventure Marvel’s Avengers. Celui-ci avait néanmoins reçu des critiques mitigées à sa parution.

Unreal Engine 5 lancé ce mardi

Le dévoilement d’un nouveau Tomb Raider n’était toutefois pas le seul point focal de la présentation State of Unreal d’Epic Games ce mardi, alors que l’entreprise américaine y a annoncé le lancement immédiat de son moteur graphique de nouvelle génération, Unreal Engine 5.

Pour les curieux qui souhaitent voir de quoi seront faits les jeux de demain, Epic a pimenté son lancement de plus d’un extrait photoréaliste construit avec le moteur graphique, de même que de différentes capsules explicatives un peu plus techniques.

Par ailleurs, Epic Games a aussi mis en ligne deux démos destinées aux développeurs pour démontrer les possibilités d’Unreal Engine 5, un jeu de tir du nom de Lyra et une expérience non jouable intitulée City Sample, dérivée du court titre gratuit lancé sur PS5 et Xbox Series X/S pour la sortie de Matrix Awakens en décembre dernier.

Image courtoisie Epic Games Lyra, un des démos d'Unreal Engine 5 offerts aux développeurs

Chose certaine, tout indique qu’Unreal Engine continuera de s’imposer dans le paysage vidéoludique avec cette cinquième mouture.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s