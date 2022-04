Une télé 4K parfaite pour PS5 et Xbox Series X en solde à moins de 1000 $

Si vous venez de mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series X et qu’il est maintenant temps de mettre à jour la télé pour un modèle plus performant tout en respectant son budget, cette promotion pourrait vous intéresser.

• À lire aussi: Comment choisir un téléviseur pour votre nouvelle console PS5 ou Xbox Series X/S

• À lire aussi: Où trouver une PS5

• À lire aussi: La Xbox Series X en stock sur le Microsoft Store

Jusqu’au 7 avril, la télévision intelligente Google HDR mini-LED QLED UHD 4K série 6 de TCL en 55 pouces est offerte à 899,99 $, au lieu de 999,99 $.

Elle est munie d’une résolution 4K Ultra HD, un taux de rafraîchissement de 120Hz et 4 ports HDMI 2.1, donc un avec eARC. De plus, elle est dotée d’un Chromecast intégré grâce à Google TV et est compatible avec Alexa.

Pour profiter du rabais de 100 $ sur cette télé TCL de 55 pouces:

Téléviseur intelligent Google HDR miniDEL QLED UHD 4K de 55 po série 6 de TCL (2021) La résolution UHD 4K, l'éclairage QLED, Dolby Vision et la technologie à miniDEL offrent une qualité, des couleurs et des détails qui complimenteront la PS5 et la Xbox Series X. *Les prix peuvent être sujet à changement sans préavis. 899,99 $ Amazon Canada

899,99 $ Best Buy Canada

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s