Le créateur de Fortnite et LEGO s'unissent pour rivaliser avec Roblox

La compagnie derrière Fortnite Epic Games et The LEGO Group ont annoncé jeudi un partenariat afin de construire un « endroit où les enfants peuvent jouer dans le métavers ». Est-ce l’arrivée d’un grand rival à Roblox, et même Minecraft?

Selon le communiqué d’Epic, les deux compagnies s’associent afin de créer une « expérience numérique immersive, inspirante et engageante » pour les enfants de tous âges.

« L’expérience numérique familiale donnera aux enfants l’accès à des outils qui leur permettront de devenir des créateurs confiants, et offrira des opportunités ludiques incroyables dans un espace sécuritaire et positif », peut-on lire. Vraisemblablement, les joueurs (lire: enfants) pourront utiliser cette plateforme pour bâtir leur expérience.

Les compagnies souhaitent rassurer les parents qui pourraient s’inquiéter de voir leurs enfants jouer dans le métavers avec une liste de « principes » qui « garantiront » que les espaces numériques seront sécuritaires:

Protéger le droit des enfants à jouer en faisant de la sécurité et du bien-être une priorité.

Protéger la sécurité des enfants en mettant leurs intérêts supérieurs en premier

Offrir aux enfants et parents des outils qui leur donnent le contrôle sur leur expérience numérique

Alors, qu’est-ce que ça va être, cette expérience? Eh bien, on ne le sait pas vraiment encore pour le moment. Une chose est certaine: les deux compagnies sont bien positionnées pour rivaliser avec Roblox, qui est extrêmement populaire auprès des jeunes. Epic Games sait comment lancer un jeu à succès (Fortnite), mais a aussi les technologies pour concevoir ce type d’expérience. La compagnie LEGO, quant à elle, est une marque que l’on reconnaît immédiatement et donc le visage idéal d'un tel projet. Les deux, ensemble, pourraient certainement faire peur aux rivaux.

Mais une question se pose: est-ce qu’on veut vraiment continuer à créer des espaces pour les enfants dans le métavers? Cela annonce peut-être un vrai cauchemar pour les parents qui tentent de contrôler le temps d’écran de leurs plus jeunes. On en saura plus une fois que ce mystérieux projet sera enfin dévoilé.

