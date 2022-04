Max Payne 1 et 2: Remedy annonce des remakes pour PS5, Xbox Series X/S et PC

Absent du paysage vidéoludique depuis 2012, le très iconique Max Payne sera prochainement de retour sur les écrans sous un tout nouveau jour, alors que Remedy Entertainment a annoncé jeudi un remake des deux premiers volets de la saga.

• À lire aussi: Alan Wake 2 officiellement dévoilé par Remedy [BANDE-ANNONCE]

Pour l’occasion, le développeur original, qui a depuis œuvré sur Alan Wake, Quantum Break et Control, collaborera une fois de plus avec Rockstar Games, qui éditera et financera les refontes de Max Payne et Max Payne 2: The Fall of Max Payne.

Les deux jeux, reconstruits avec le moteur graphique Northlight de Control, paraîtront sur une compilation qui aboutira sur PS5, Xbox Series X/S et PC.

Selon Remedy, l’ampleur des remakes «correspondra à une production AAA typique» du studio. On peut donc s’attendre à une réelle refonte pour les deux opus classiques, parus initialement en 2001 et 2003.

«Max Payne a toujours occupé une place spéciale dans le cœur de tout le monde chez Remedy et nous savons que c’est pareil pour des millions de fans à travers le monde. Nous sommes extrêmement excités de travailler une fois de plus avec nos partenaires chez Rockstar Games afin d’avoir l’occasion de ramener sous un nouveau jour l’histoire, l’action et l’atmosphère des jeux originaux de Max Payne», a affirmé le PDG de Remedy, Tero Virtala, dans un communiqué de presse.

Le studio finlandais précise que le projet est «actuellement en phase de développement de concept». On se doute ainsi que la compilation ne risque pas de voir le jour avant un certain moment.

Rappelons que Remedy et Rockstar avaient déjà collaboré sur Max Payne 1 et 2 en tant que développeur et éditeur respectivement. Rockstar Games avait cependant repris le flambeau de la franchise au début des années 2010 en pilotant la conception de Max Payne 3, paru en 2012.

À sa sortie en 2001, le premier Max Payne avait révolutionné le genre du jeu d’action à la troisième personne par ses affrontements au ralenti et son univers sombre. Avec la technologie d’aujourd’hui, on se demande bien jusqu’où Remedy pourra amener la franchise classique et, plus particulièrement, si ces deux refontes paveront la voie à un éventuel quatrième volet.

Ce sera à suivre de près, mais il est déjà bon de savoir que Max Payne est de retour à la maison.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s