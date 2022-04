Les miracles existent: Sam Raimi aimerait tourner un autre Spider-Man avec Tobey Maguire

Qui est le meilleur Spider-Man? Tobey Maguire, évidemment.

Mes collègues de Pèse sur start ne seront pas d’accord, les fans de la franchise vont rouspéter et la société dans son ensemble va pousser un soupir de désapprobation en hochant la tête.

Quelque part en dedans de lui-même, néanmoins, l’auteur de ces lignes sait qu’il a raison. Et quel plaisir en ce vendredi pluvieux de lire que Sam Raimi, le réalisateur de la trilogie originale de Spider-Man, pense qu’il serait possible de tourner un nouveau film de l’homme-araignée avec le bon Tobey.

En entrevue avec Fandango, Raimi a affirmé que bien qu’il n’y avait pas de plan actuellement pour ramener Maguire dans le giron de Spider-Man après son apparition dans No Way Home, ce n’était pas non plus quelque chose d’improbable.

«J’en suis venu à réaliser après avoir fait Doctor Strange que tout était possible, vraiment n’importe quoi dans l’univers de Marvel, n’importe quelle collaboration. J’adore Tobey, j’adore Kirsten Dunst. Je crois que tout est possible», a argué le cinéaste, qui signe ces jours-ci la réalisation de Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Certes, il ne faut pas partir en vrille. Raimi souligne qu’il «n’a pas vraiment une histoire ou un plan» pour un nouveau Spider-Man avec Maguire et qu’il ne sait pas si l’idée intéresserait Marvel. Enthousiaste, le créateur de la saga Evil Dead ne perd toutefois pas l’espoir d’une autre collaboration avec l’acteur américain.

«Je ne sais pas ce que [Marvel] en pense. Je n’ai pas vraiment approfondi la chose. Mais ça m’apparaît magnifique. Même si ce n’était pas un film de Spider-Man, j’adorerais travailler à nouveau avec Tobey, dans un autre rôle», a-t-il fait valoir.

Entre temps, on pourra bientôt voir Raimi de nouveau derrière la caméra pour un film de Marvel avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui s’avérera toutefois le premier long-métrage du réalisateur dans l’univers cinématographique Marvel (MCU). Une incursion que le cinéaste semble avoir adorée.

«C’est le meilleur coffre à jouets au monde que de pouvoir jouer [dans l’univers de] Marvel. J’adorerais y retourner et raconter une autre histoire, surtout avec l’excellente direction qu’ils ont», a-t-il souligné.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness prendra l’affiche au cinéma le 6 mai prochain, avec une fois de plus Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre.

