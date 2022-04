Better Call Saul: Walter White et Jesse Pinkman seront de la dernière saison

Ce n’est jamais vraiment la fin pour Walter White et Jesse Pinkman. Vous avez besoin d’une nouvelle preuve? La célèbre paire de personnages fera une apparition dans la sixième et dernière saison de Better Call Saul, la série spin-off de Breaking Bad.

• À lire aussi: Vous devriez vraiment écouter la série Barry [VIDÉO]

Après littéralement des années de spéculation, le cocréateur et producteur Peter Gould en a fait l’annonce samedi lors d’un panel de discussion de l’événement PaleyFest LA, comme l’a d’abord rapporté Variety.

«Je ne veux pas gâcher de surprises pour l’auditoire, mais je vais dire que la première question qu’on nous a posée quand on a commencé la série était: "Est-ce qu’on va voir Walt et Jesse dans la série?". Au lieu de l’éviter, je vais juste répondre ouais», a affirmé Gould.

Pas question, toutefois, de révéler le moment ou encore le contexte du passage dans Better Call Saul des très singuliers trafiquants de drogue interprétés par Bryan Cranston et Aaron Paul.

«Comment ou les circonstances ou quoi que ce soit, vous aurez à le découvrir par vous-mêmes, mais je vais dire que c’est l’une des nombreuses choses que je crois que vous découvrirez cette saison», a poursuivi le créateur.

Également présent, la vedette de Better Call Saul, Bob Odenkirk, a voulu en ajouter... avant d’être interrompu par Gould. «Si vous pouvez y croire, il y a encore plus», a-t-il toutefois eu le temps de mentionner.

Quelques heures après le dévoilement de Peter Gould, le compte Instagram de la série présentée sur la chaîne américaine AMC a confirmé l’annonce en partageant une photo de Walt et Jesse, accompagnée de la phrase: «Ils reviennent».

Selon Variety, le producteur avait affirmé jeudi dernier lors de la première de la nouvelle saison de Better Call Saul que le monde de la série et celui de Breaking Bad «se croisent d’une façon qui ne s’est jamais vue auparavant».

«Personnellement, je sens que ces deux séries, Breaking Bad et Better Call Saul, sont entremêlées encore davantage dans la dernière saison. Et je crois que c’est surprenant et cool et que ça va vous donner envie de regarder à nouveau Breaking Bad», avait pour sa part mentionné Odenkirk lors de la même première.

Rappelons que ce ne sera pas la première fois que des personnages bien connus de Breaking Bad feront leur chemin jusque dans Better Call Saul... loin de là! On a ainsi qu’à penser à Mike Ehrmantraut, Gus Fring, Hank Schrader ou encore Hector Salamanca.

La première partie de la sixième saison de Better Call Saul sera diffusée à partir du 18 avril, alors que les six derniers épisodes de la saga prendront l’écran plus tard cet été, dès le 11 juillet.

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s