Kingdom Hearts 4 officiellement en préparation chez Square Enix et Disney

Les fans de Kingdom Hearts peuvent se réjouir, un quatrième volet est maintenant officiellement en chantier chez Square Enix.

L’éditeur en a fait l’annonce dimanche dans le cadre des célébrations du 20e anniversaire de la franchise. Une première bande-annonce a été partagée par la même occasion, montrant quelques extraits du nouveau chapitre de la saga, qui mêlera encore une fois les univers de Square Enix et de Disney.

La vidéo de quelques minutes confirme en ce sens le retour de Sora, de même que celui de Donald et Goofy, en plus d’introduire un tout nouveau territoire du nom de Quadratum, qui fait penser aux mégapoles japonaises. Selon le développeur, il s’agira d’une «vaste ville située dans un superbe monde réaliste, différent de tout ce qui a déjà été vu dans la franchise Kingdom Hearts».

Par ailleurs, la bande-annonce permet aussi de jeter un œil sur le gameplay de Kingdom Hearts 4, à travers une brève séquence de combat entre Sora et un monstre gigantesque qui s’en prend au centre-ville de Quadratum.

D’après Square Enix, le titre en serait au début de son développement, il faudra donc se montrer patient. En ce sens, aucune fenêtre de sortie n’a été révélée lors de l’annonce.

Un autre Kingdom Hearts sur mobile

Toujours dans le cadre de la diffusion 20e anniversaire de Kingdom Hearts, Square Enix a également levé le voile sur un autre nouveau jeu, Kingdom Hearts Missing Link, cette fois-ci destiné aux appareils iOS et Android.

Le jeu mobile, qui semble proposer une aventure en 3D beaucoup plus proche des volets principaux de la franchise, devrait mettre de l’avant une toute nouvelle histoire se déroulant dans le royaume de Scala ad Caelum de Kingdom Hearts 3. De ce fait, si on se fie à son titre, il ne serait pas impossible que Missing Link serve à faire le lien entre les récits des troisième et quatrième volets.

Tout comme Kingdom Hearts 4, Kingdom Hearts Missing Link n’a pas reçu de date de sortie officielle, mais un test fermé en version bêta est néanmoins prévu dans certaines régions du monde plus tard en 2022.

Rappelons que le dernier chapitre de la série principale, Kingdom Hearts 3, est paru sur PS4 et Xbox One en 2019, puis sur PC en 2021 et finalement sur la Switch en février 2022.

