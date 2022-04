Kingdom Hearts All-in-One: 10 jeux de la saga de Square Enix et Disney en solde

Avec l’annonce récente du nouveau Kingdom Hearts IV, pourquoi ne pas se replonger dans cette saga créée par Square Enix et Disney? Ça tombe bien, puisque la compilation Kingdom Hearts - All In One est en rabais.

Cette compilation sur PlayStation 4 comprend 10 jeux Kingdom Hearts spécialement choisis afin d’aider les joueurs à revivre la saga, en prévision du prochain jeu.

Sortie en mars 2020, la compilation Kingdom Hearts - All In One sur PS4 comprend:

KINGDOM HEARTS III

KINGDOM HEARTS II FINAL MIX

KINGDOM HEARTS FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories

KINGDOM HEARTS 358/2 Days

KINGDOM HEARTS Re:coded

KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX

KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD

KINGDOM HEARTS χ Back Cover

KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep – A fragmentary passage –

Habituellement offert à 39,99 $, on peut se procurer Kingdom Hearts - All In One pour seulement 24,99 $, pour un temps limité.

Pour commander Kingdom Hearts - All In One sur PS4:

Kingdom Hearts All In One - PlayStation 4 Kingdom Hearts - All In One est une compilation de dix jeux Kingdom Hearts spécialement choisis pour aider les joueurs à revivre l'histoire de Kingdom Hearts *Les prix peuvent changer sans préavis. 24,99 $ Amazon Canada

