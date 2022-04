Les tarifs d’Amazon Prime augmentent au Canada

Amazon augmente les tarifs de son abonnement Prime au Canada.

Il s’agit de la première augmentation des tarifs de l’abonnement Prime au Canada depuis son lancement au pays en 2013. Le service Prime offre la livraison gratuite sur plusieurs achats, l’accès à Prime Video et plusieurs autres avantages à ses membres.

Selon Amazon, l’abonnement mensuel au Canada passera de 7,99$ à 9,99$ et l’abonnement annuel augmentera de 20$, passant de 79$ à 99$. Le tarif pour les étudiants passe de 4$ à 5$.

Les nouveaux tarifs sont déjà affichés pour les utilisateurs qui voudraient devenir membres du service Prime. Les utilisateurs qui ont déjà un compte Prime verront le tarif augmenter le mois prochain ou lors de leur prochaine facture annuelle, selon le type d’abonnement.

« Il s’agit de la première augmentation des tarifs depuis le lancement de Prime au Canada en 2013, et depuis, nous avons continué à investir pour rendre Prime encore plus avantageux pour nos membres », explique Amazon dans un courriel envoyé aux membres. « Au cours des dernières années, Amazon a ajouté une plus grande sélection de produits avec livraison Prime illimitée, rapide et gratuite; et plus tôt cette année, nous avons commencé à offrir la livraison en un jour gratuite sans achat minimum dans la plupart des villes au Canada ».

s

s