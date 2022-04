Bugsnax s’en vient sur Switch, Steam et Xbox Game Pass, et vous devez y jouer

L’adorable jeu Bugsnax de Young Horses débarquera sur Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S ainsi que Steam le 28 avril, a-t-on appris mardi.

Le jeu, qui a temporairement été une exclusivité PlayStation et Epic Games Store, aura également une mise à jour de contenu dès son arrivée sur les autres plateformes. Intitulée The Isle of Bigsnax, la mise à jour gratuite prolongera l’histoire principale et enverra le joueur vers une autre mystérieuse île à explorer.

Pèse sur Start avait eu la chance de faire la critique de Bugsnax lors de sa sortie en 2020, et on avait adoré notre expérience.

Critique de Bugsnax

Bugsnax sera également lancé sur Xbox Game Pass dès son arrivée sur les consoles Xbox, alors les membres y auront accès dès 28 avril!

