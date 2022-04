Le jeu Fueled Up dévoilé et c’est comme Overcooked dans l’espace

Fireline Games dévoilait mercredi Fueled Up pour Xbox One, PS4 ainsi que PC et le jeu nous rappelle énormément un autre titre de coop, Overcooked. Et c’est tant mieux, car comparer un jeu à Overcooked, c’est un compliment!

Bande-annonce Fueled Up

Voici la description de Fueled Up sur Steam:

« Fueled Up est un jeu de coopération chaotique pour jusqu'à quatre joueurs. Vous et votre équipage devez sauver des vaisseaux spatiaux endommagés, les réparer et les alimenter en carburant avant que la pieuvre spatiale maléfique ne mette le tentacule dessus. »

JEU COOPÉRATIF INTENSE ET AMUSANT

Ce jeu combine le travail d'équipe, un rythme rapide, et la gestion de tâches multiples avec une dose de rire et de chaos. Trouvez le juste milieu entre une planification minutieuse et une prise de décision rapide pour retourner à la base !

Ce jeu combine le travail d'équipe, un rythme rapide, et la gestion de tâches multiples avec une dose de rire et de chaos. Trouvez le juste milieu entre une planification minutieuse et une prise de décision rapide pour retourner à la base ! MODE MULTIJOUEUR EN LIGNE/LOCAL + PARTAGE DE MANETTE

Travaillez avec votre équipage dans les modes multijoueurs en ligne et local. Vous n'avez qu'une seule manette? Pas de problème ! Partagez-la avec votre ami(e) et sauvez ensemble des vaisseaux spatiaux.

Travaillez avec votre équipage dans les modes multijoueurs en ligne et local. Vous n'avez qu'une seule manette? Pas de problème ! Partagez-la avec votre ami(e) et sauvez ensemble des vaisseaux spatiaux. DÉFIS BONUS

Rentrer en un seul morceau ne vous suffit pas ? Vous cherchez plus d'adrénaline ? Chaque niveau offre son lot d'objectifs supplémentaires pour que vous testiez vos capacités et prouviez que rien n'est impossible pour vous et votre équipage !

Bref, préparez-vous à quelques chicanes entre amis, car le jeu s’annonce totalement chaotique.

Fueled Up n’a pas encore de date de sortie pour le moment, mais le jeu devrait voir le jour en 2022.

s

s