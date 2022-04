Razer: 70$ de rabais sur un ensemble webcam Kiyo et microphone Seiren X parfait pour le streaming

Débuter le streaming sur Twitch sans se ruiner en équipement, c’est possible! Un ensemble Razer, comprenant une webcam et un microphone USB, est actuellement en solde et sera parfait comme kit de départ pour la diffusion en direct.

Populaire dans la communauté de jeux vidéo, Razer propose depuis quelques années du matériel audio/vidéo adapté aux besoins du streaming et à petit prix.

Habituellement affiché à 199,99 $, l’ensemble Razer comprenant une webcam Kiyo et un microphone Seiren X profite actuellement d’un rabais de 70$ chez Best Buy, jusqu’au 21 avril.

Pour profiter de l’offre sur le kit Razer:

Ensemble webcam Kiyo et microphone Seiren X de Razer *Les prix peuvent changer sans préavis. 129,99 $ Best Buy Canada

