Will Ferrell va jouer dans le film Barbie

Will Ferrell sera au casting du film Barbie, de Greta Gerwig.

Selon le Hollywood Reporter, l'acteur devrait jouer le patron d'une fabrique de jouets, qui pourrait ou ne pourrait pas être Mattel, créatrice de la poupée Barbie.

Le comédien rejoint Margot Robbie, qui jouera la célèbre poupée, Ryan Gosling qui interprétera Ken, Simu Liu, Kate McKinnon, Emma Mackey, Alexandra Shipp et America Ferrera.

Greta Gerwig, qui a récemment réalisé Lady Bird et Little Women, dirige le film à partir d'un script qu'elle a co-écrit avec Noah Baumbach, son collaborateur fréquent et partenaire. La production a déjà commencé.

Selon un synopsis publié sur IMDb, Barbie racontera l'histoire d'une poupée vivant à Barbieland, qui en est rejetée car elle n'est pas assez parfaite, et débute une aventure dans le monde réel.

Il s'agira du premier film de Will Ferrell depuis Eurovision, en 2020, diffusé sur Netflix.

On l'a retrouvé dans la série de Paul Rudd, The Shrink Next Door.

