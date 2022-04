70 $ de rabais sur ce casque de jeu sans fil Razer pour Xbox Series X/S

Le casque sans fil Razer Kaira Pro est en solde jusqu'au 21 avril et sera parfait pour celles et ceux qui souhaitent se débarrasser des fils encombrants.

• À lire aussi: Deux de nos ensembles LEGO préférés sont en solde pour un temps limité [PHOTOS]

• À lire aussi: Star Wars: l’ensemble LEGO du casque de Darth Vader en solde

Ce casque de jeu robuste pour Xbox Series X/S est doté d’oreillettes en mousse qui respirent et de connectivités Xbox Wireless et Bluetooth 5.0. Grâce à ses haut-parleurs TriForce Titanium de 50 mm, on ne ratera plus les moindres bruits de l’ennemi qui s'approche.

De plus, son micro cardioïde pliable HyperClear est facile à positionner et peut être enlevé si on veut utiliser le casque avec son téléphone.

Habituellement offert à 199,99 $, il est possible de se procurer le casque de jeu sans fil Razer Kaira Pro pour seulement 129,99 $, jusqu'au 21 avril.

Pour commander le casque sans fil Razer Kaira Pro:

Casque de jeu sans fil Kaira Pro de Razer pour Xbox Series X/S Couleur: Noir *Les prix peuvent changer sans préavis. 129,99 $ Best Buy Canada

129,99 $ Amazon Canada

Casque de jeu sans fil Kaira Pro de Razer pour Xbox Series X/S Couleur: Blanc *Les prix peuvent changer sans préavis. 129,99 $ Best Buy Canada

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s